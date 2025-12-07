Росія оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відреагував
- Слідчий комітет Росії оголосив Роберта Бровді, відомого як "Мадяр", у міжнародний розшук.
- Бровді звинувачують у "тероризмі" та "вбивстві воєнкорки".
Слідчий комітет Росії 5 грудня оголосив у міжнародний розшук Роберта Бровді, якого знають за позивним "Мадяр". Його звинувачують у "тероризмі" та "вбивстві воєнкорки".
Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у соцмережах, пише 24 Канал.
Дивіться також "Мадяр" показав кадри роботи дронів по Рязанському НПЗ та меткомбінату в Алчевську
У чому звинувачують "Мадяра"?
Бровді оприлюднив заяву Слідчого комітету Росії, у якій його звинувачують у "тероризмі" та нібито причетності до загибелі кореспондентки Першого каналу Анни Прокофʼєвої.
Росіяни стверджують, що саме він віддав наказ дистанційно замінувати дороги в Курській області, що нібито призвів до підриву автомобіля 26 березня, у якому перебували російські громадяни, зокрема і воєнкорка. 5 грудня Бровді оголосили у міжнародний розшук, а російське слідство каже, що справа вже "майже завершена".
Водночас сам український командир з іронією прокоментував звинувачення, процитувавши: "Пам’ятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло...".
У яких міжнародних скандалах фігурував "Мадяр"?
28 серпня 2025 року стало відомо, що Угорщина заборонила в'їзд в країну українському командиру Сил безпілотних систем "Мадяру" через атаки на нафтопровід "Дружба". Сіярто заявив, що такі дії першочергово завдають шкоди не Росії, а Угорщині та Словаччині.
Цікаво у цій ситуації, що Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", є етнічним угорцем.
Водночас "Мадяр" звинуватив угорських політиків у популізмі та співучасті в російській агресії, мовляв, купуючи російську нафту, угорці наповнюють власні кишені кривавими грошима.
Українське МЗС негативно відреагувало на заборону для Бровді. Послу Угорщини в Україні вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію угорської меншини в Україні.