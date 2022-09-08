Почему переходят на сторону врага: объяснение психолога на примере роженицы из Мариуполя

Роженица из Мариуполя Марианна Вышемирская, чьи фото на фоне разбомбленного полового дома стали известны на весь мир, ныне сотрудничает с оккупантами. Это свойство человеческой психики – приспосабливаться к новым условиям.

Такое мнение 24 каналу озвучил психолог Валентин Ким. Ранее он объяснил, почему даже нардепы становятся предателями.

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Воздействие пропаганды и социального давления

Ким рассказал, что на обычного человека очень большое влияние оказывает пропаганда и социальное давление. Этими методами пользовались в СССР еще при сталине. Яркий пример – это Павлик Морозов, написавший донос на отца.

Это связано с тем, что человек запускает защитный механизм. Понимание того, что ты вынужден жить с врагом, который не просто может уничтожить тебя, а уже уничтожил часть твоей жизни. Жить с этим конфликтом сверхсложно,

– отметил психолог.

Он продолжил, что человек потом убедит себя, что ему проще пойти на сотрудничество. Он пытается защитить свое настоящее. Даже если убедить его, что он неправ и он осознает весь ужас, в котором живет, то что ему дальше делать?

Роженица из Мариуполя – не исключение

Психолог заметил, что эта девушка из Мариуполя включила защитный механизм. Ей проще осознать, что во всем виноват "проклятый "Азов" и проклятые украинцы", чем то, что это россияне, которые находятся рядом с ней.

"За это она еще и получает уважение от этих россиян, возможности, более высокий статус", – подчеркнул он.

Обратный процесс возможен

Ким добавил, что обратный процесс также возможен. Человеческая психика достаточно пластична. Человек может перенастроиться, трансформироваться. Очень трудно сломать морально-нравственные устои. Однако заставить жить в страхе и думать, что ты даже уважаешь этих захватчиков – можно.

Если ты не можешь избавиться от агрессора, самое простое – влюбиться в него. Это снижает уровень твоей тревоги,

– подытожил психолог.

Ким объяснил, почему переходят на сторону врага, на примере роженицы из Мариуполя: смотрите видео

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