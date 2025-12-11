"Тогда в последний раз видел маму": переводчица расплакалась от истории мальчика, выжившего после атаки

В Европейском парламенте выступил Роман Олексив, который выжил после российского ракетного удара по Виннице. Во время рассказа мальчика переводчица расплакалась.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Смотрите также Врачи не давали никаких шансов: история 8-летнего Романа, который выжил после ракетного удара

Что известно о рассказе 11-летнего Романа?

В Европейском парламенте во время кинопоказа документальных фильмов об украинских детях в среду, 10 декабря, не сдержала слез переводчица 11-летнего парня Романа Олексива из Львова.

Мальчик пережил российский ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года, в котором погибла его мама.

Это был последний раз, когда я видел свою маму. Это был последний раз, когда я смог с ней попрощаться. Я увидел только ее прижатой камнями, ее волосы и начал выбираться,

– рассказал парень.

В издании отметили, что парень перенес 36 операций и длительную реабилитацию из-за тяжелых ожогов и травм. Несмотря на все, он вернулся к обучению, танцам и музыке, а также получил награду от Владимира Зеленского.

В среду, 10 декабря, Роман приехал в Брюссель на кинопоказ, чтобы рассказать свою историю евродепутатам и призвать "никогда не сдаваться", потому что "когда мы вместе, мы сильны".

Смотрите также Несокрушимый мальчик: история 8-летнего Романа, который из-за ракетного удара получил 45% ожогов тела

Ракетный удар по Виннице: коротко