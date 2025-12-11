Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Что известно о рассказе 11-летнего Романа?

В Европейском парламенте во время кинопоказа документальных фильмов об украинских детях в среду, 10 декабря, не сдержала слез переводчица 11-летнего парня Романа Олексива из Львова.

Мальчик пережил российский ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года, в котором погибла его мама.

Это был последний раз, когда я видел свою маму. Это был последний раз, когда я смог с ней попрощаться. Я увидел только ее прижатой камнями, ее волосы и начал выбираться,

– рассказал парень.

В Европарламенте плакала переводчица 11-летнего Романа, который выжил во время ракетного удара РФ по Виннице

В издании отметили, что парень перенес 36 операций и длительную реабилитацию из-за тяжелых ожогов и травм. Несмотря на все, он вернулся к обучению, танцам и музыке, а также получил награду от Владимира Зеленского.

В среду, 10 декабря, Роман приехал в Брюссель на кинопоказ, чтобы рассказать свою историю евродепутатам и призвать "никогда не сдаваться", потому что "когда мы вместе, мы сильны".

