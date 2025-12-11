Про це пише 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.
Що відомо про розповідь 11-річного Романа?
В Європейському парламенті під час кінопоказу документальних фільмів про українських дітей у середу, 10 грудня, не стримала сліз перекладачка 11-річного хлопця Романа Олексіва зі Львова.
Хлопчик пережив російський ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022 року, у якому загинула його мама.
Це був останній раз, коли я бачив свою маму. Це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. Я побачив лише її притиснутою камінням, її волосся і почав вибиратися,
– розповів хлопець.
У виданні зазначили, що хлопець переніс 36 операцій і тривалу реабілітацію через тяжкі опіки та травм. Попри все, він повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від Володимира Зеленського.
В середу, 10 грудня, Роман приїхав до Брюсселя на кінопоказ, щоб розповісти свою історію євродепутатам і закликати "ніколи не здаватися", бо "коли ми разом, ми сильні".
Ракетний удар по Вінниці: коротко
Росія 14 липня 2022 року цинічно здійснила ракетну атаку по Вінниці.
Тоді загинула мама Романа. Водночас хлопчик мав сильні опіки тіла.
Також у той день Росія забрала життя ще десятків українців.