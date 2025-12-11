Про це пише 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

Що відомо про розповідь 11-річного Романа?

В Європейському парламенті під час кінопоказу документальних фільмів про українських дітей у середу, 10 грудня, не стримала сліз перекладачка 11-річного хлопця Романа Олексіва зі Львова.

Хлопчик пережив російський ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022 року, у якому загинула його мама.

Це був останній раз, коли я бачив свою маму. Це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. Я побачив лише її притиснутою камінням, її волосся і почав вибиратися,

– розповів хлопець.

В Європарламенті плакала перекладачка 11-річного Романа, який вижив під час ракетного удару РФ по Вінниці pic.twitter.com/8JCT3yWFdV — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 10, 2025

У виданні зазначили, що хлопець переніс 36 операцій і тривалу реабілітацію через тяжкі опіки та травм. Попри все, він повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від Володимира Зеленського.

В середу, 10 грудня, Роман приїхав до Брюсселя на кінопоказ, щоб розповісти свою історію євродепутатам і закликати "ніколи не здаватися", бо "коли ми разом, ми сильні".

Ракетний удар по Вінниці: коротко