Тоді окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вдень, коли більшість людей відпочивала, прогулювалася з дітьми. Росія тоді атакувала цивільні об'єкти 3 ракетами "Калібр", які випустила з Чорного моря.

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Під час атаки постраждав Роман Олексів

Роман Олексів під час ракетного удару отримав важкі опіки 45% поверхні тіла. Росіяни також обірвали життя мами Ромчика. У дитячій лікарні Святого Миколая розповіли, що ще рік тому лікарі не були впевнені, чи виживе дитина, а вже сьогодні – 8-річний хлопчик бере участь у змаганнях і не припиняє докладати титанічних зусиль, аби відновитися після травм.

У липні 2022 року лікарі мали дуже невтішні прогнози й не були певні, чи доживе хлопчик до транспортування за кордоном. Але Роман витримав усе й переніс у Німеччині десятки операцій. Коли загроза життю минула, тато маленького пацієнта не знав чи його син колись ходитиме. Проте Роман продовжував боротися за своє життя.

Незламний Роман нині вже бере участь у змаганнях із бальних танців. У Львові хлопчик знову ходить до школи й на різні секції.

Його реабілітація продовжується там, де минулого літа виборювали його життя – у Дитячій Лікарні Святого Миколая Перше медичне об'єднання Львова, на базі якої діє Центр дитячої реабілітації UNBROKEN KIDS UNBROKEN Ukraine. Ромчик постійно займається із фізичним терапевтом та докладає зусиль, аби розпрацювати уражені опіками ручки. Він мріє повернутися до гри на баяні й дати концерт для своїх лікарів. Щиро радіємо за нашого пацієнта. Ромчику, бажаємо міцного здоров'я та здійснення мрій від твоїх лікарів. Віримо, що ти зможеш все,

– мовиться у повідомлені на сторінці лікарні.

Роман Олексів взяв участь у танцювальних змаганнях – більше у галереї

Батько Романа розповів про боротьбу сина

Батько Романа Ярослав Олексів в коментарі ТСН розповів, що до ракетного удару син постійно ходив на танці, їздив на різні конкурси та змагання. Після того, як дитина постраждала під час ракетного удару, на неї чекала довга реабілітація. Втім, незламний Роман й тут вигадав вихід – він почав поступово танцювати, адже це стало дуже дієвою фізіотерапією.

"Рома дуже любить танці, у нього там багато знайомих, друзів. Коли ми були на лікуванні в Німеччині, то він цілий рік тільки й мріяв про те, щоб повернутись до танців. Це для сина стало в першу чергу фізіотерапією, тому що під час танців робиться багато вправ, є навантаження на ноги. У Роми наразі є проблема з правою ногою, відновлюється стопа. Після вибуху був перебитий м'яз. Син не відчував стопи, не відчував пальців, не міг її підняти. Зараз вона починає відновлюватись, з'являється відчуття тепла та холоду. Але повністю підняти не може. Тому навантаження для нього важливе, важливо тягнути носок. Німецькі лікарі сказали, що не знають, чи відновиться стопа, чи ні. Але син танцює, три рази на тиждень ходить на танці, кожного разу танцює більше як годину. Він дуже любить це", – розповів батько.

Нині хлопчик продовжує шлях відновлення. Нині він постійно у масці, яка допомагає загоювати рубці. Втім, це постійний дискомфорт для дитини. Як пояснив батько Романа, маска притискає рубці, не дає можливості їм рости. Чим довше хлопчик буде ходити у ній, тим легше буде лікарям шліфувати рубці.

Після ракетного удару Роман ходить в масці – більше ніж рік. За словами Ярослава, сину доведеться в ній ще ходити від 6 місяців до року. Після цього Роману зможуть зробити пересадку волосся й можуть призначати нове лікування.

Ромчик повернувся в Україну восени

Роман Олексів повернувся в Україну 19 вересня 2023 року. Понад рік він провів у Німеччині, де переніс 32 різних операції. Хлопчик прийшов до тями лише у Дрездені. Саме тоді й почав робити перші кроки.

"У Німеччині Ромчика оперували тричі на тиждень. Видалили нежиттєздатні тканини, уламки скла і мʼяза на нозі, замінили барабанну перетинку, провели численні трансплантації шкіри", – розповіли лікарі.