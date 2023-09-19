Маленький хлопчик отримав опіки 45% поверхні тіла, а на спині – найважчого четвертого ступеня. В Україні пацієнти з такими обширними й глибокими травмами помирають. По це мовиться в повідомленні Першого медичного об'єднання.

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Стан дитини був критичний

З Вінниці Ромчика перевезли до Першого медоб’єднання Львова – у найбільше в західних регіонах України опікове відділення. Проте стан дитини був настільки важкий, що навіть лікарі боялися, чи доживе він до транспортування за кордон.

Він приїхав у вкрай важкому стані. Взагалі був критичний. Ми робили все, що могли, особливо наша реанімація та анестезіологи. Ми сподівалися, що він виживе. Але думали, що скоріше за все він не доживе навіть до транспортування за кордон,

– розповіла опікова хірургиня Леся Стрілка.

Через кілька тижнів стан дитини вдалося стабілізувати. Прийняти Ромчика погодились в Університетській клініці Дрездена – одній з найбільших опікових лікарень Німеччини.

По три операції на тиждень

Саме у Дрездені після поранення Роман розплющив очі та згодом зробив свої перші кроки.

У Німеччині Ромчика оперували тричі на тиждень. Видалили нежиттєздатні тканини, уламки скла і мʼяза на нозі, замінили барабанну перетинку, провели численні трансплантації шкіри,

– мовиться у повідомленні.

У серпні цього року Роман разом із татом повернувся додому в Україну. Сьогодні хлопчик продовжує відновлюватися в Центрі дитячої реабілітації UNBROKEN KIDS. Саме в тому відділенні, де у липні 2022 року так відчайдушно боролися за його життя.

"Роман приходить у спеціальній компресійній масці, яка необхідна для того, щоби місця опіків менше бралися рубцями. Їх потрібно постійно шліфувати. Якщо цього не робити, біль і обмеження рухливості – неминучі, бо дитина росте, а рубцеві тканини – ні", – мовиться у повідомленні.

Однак лазеру для шліфування рубців немає навіть у найбільшому в західних регіонах опіковому відділенні. Аби апарат з’явився відкрили збір. Підтримати його можна за посиланням.

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