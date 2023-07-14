Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пригадав той день, передає 24 Канал. Він розповів журналістам, що побачив, коли прибув на площу у Вінниці, яка стала мішенню російських ракет.
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Побачене було справжнім жахіттям
Журналістка спитала Юрія Ігната, що він подумав у той день. На це речник виду військ підкреслив, що це був не перший випадок терористичної атаки з боку Росії.
Сам він упродовж тривалого часу мешкав у Вінниці. І добре знав цю площу. Нею, за словами Юрія Ігната, прогулювалися мирні люди, жінки з візочками. Та й узагалі цю площу вважають другим центром міста. Крім того, вона розташована неподалік залізничного вокзалу.
Важко було повірити в це. Коли побачив розплавлені машини, як в "Термінаторі", тече метал перемішаний з кров’ю. Це було жах, це жахливо. Розуміючи, що відбулося, треба було відразу доносити світу, показувати черговий терористичний акт,
– наголосив він.
В ефірі Юрій Ігнат додав, що по Вінниці того моторошного дня влучили відразу три "Калібри". Він підкреслив, що трагедії можна було б оминути, якби Україна вже тоді мала F-16, які досі гостро необхідні для захисту неба над нашою країною.
Ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022 року: що відомо
- Зауважимо, що повітряна тривога у Вінницькій області того дня пролунала о 10:13. А вже о 10:46 надійшла інформація про вибух, який чули в обласному центрі. За лічені хвилини це підтвердили у міській раді. Причому зазначали, що було відразу кілька вибухів.
- Невдовзі стало відомо, що окупанти влучили у Будинок побуту "Ювілейний". Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, розташовані неподалік. Також відомо про те, що часткових руйнувань зазнав медично-діагностичний центр.
- Цей моторошний ракетний удар забрав життя 29 людей. На жаль, серед загиблих були й маленькі українці.