Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пригадав той день, передає 24 Канал. Він розповів журналістам, що побачив, коли прибув на площу у Вінниці, яка стала мішенню російських ракет.

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Побачене було справжнім жахіттям

Журналістка спитала Юрія Ігната, що він подумав у той день. На це речник виду військ підкреслив, що це був не перший випадок терористичної атаки з боку Росії.

Сам він упродовж тривалого часу мешкав у Вінниці. І добре знав цю площу. Нею, за словами Юрія Ігната, прогулювалися мирні люди, жінки з візочками. Та й узагалі цю площу вважають другим центром міста. Крім того, вона розташована неподалік залізничного вокзалу.

Важко було повірити в це. Коли побачив розплавлені машини, як в "Термінаторі", тече метал перемішаний з кров’ю. Це було жах, це жахливо. Розуміючи, що відбулося, треба було відразу доносити світу, показувати черговий терористичний акт,

– наголосив він.

В ефірі Юрій Ігнат додав, що по Вінниці того моторошного дня влучили відразу три "Калібри". Він підкреслив, що трагедії можна було б оминути, якби Україна вже тоді мала F-16, які досі гостро необхідні для захисту неба над нашою країною.

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