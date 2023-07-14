Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона вспомнил тот день, передает 24 Канал. Он рассказал журналистам, что увидел, когда прибыл на площадь в Винницу, ставшую мишенью российских ракет.

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Увиденное было настоящим ужасом

Журналистка спросила у Юрия Игната, что он подумал в тот день. На это представитель вида войск подчеркнул, что это был не первый случай террористической атаки со стороны России.

Сам он долгое время жил в Виннице. И хорошо знал эту площадь. Ею, по словам Юрия Игната, прогуливались мирные люди, женщины с колясками. Да и вообще, эту площадь считают вторым центром города. Кроме того, она расположена недалеко от железнодорожного вокзала.

Трудно было поверить в это. Когда увидел расплавленные машины, как в Терминаторе, течет металл перемешанный с кровью. Это был ужас, ужасно. Понимая, что произошло, нужно было сразу доносить миру, показывать очередной террористический акт,

– подчеркнул он.

В эфире Юрий Игнат добавил, что по Виннице в тот жуткий день попали сразу три "Калибра". Он подчеркнул, что трагедии можно было бы обойти, если бы Украина уже тогда имела F-16, которые еще остро необходимы для защиты неба над нашей страной.

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