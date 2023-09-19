Маленький мальчик получил ожоги 45% поверхности тела, а на спине – тяжелейшей четвертой степени. В Украине пациенты с столь обширными и глубокими травмами умирают. Об этом говорится в сообщении Первого медицинского объединения.
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Состояние ребенка было критическое
Из Винницы Ромчик перевезли в Первое медобъединение Львова – в крупнейшее в западных регионах Украины ожоговое отделение. Однако состояние ребенка было настолько тяжелым, что даже врачи боялись, доживет ли он до транспортировки за границу.
Он приехал в крайне тяжелом состоянии. Вообще был критичен. Мы делали все, что могли, особенно наша реанимация и анестезиологи. Мы надеялись, что он выживет. Но думали, что, скорее всего, он не доживет даже до транспортировки за границу,
– рассказала ожоговый хирург Леся Стрелко.
Через несколько недель состояние ребенка удалось стабилизировать. Принять Романа согласились в Университетской клинике Дрездена – одной из самых больших ожоговых больниц Германии.
По три операции в неделю
Именно в Дрездене после ранения Роман открыл глаза и сделал свои первые шаги.
В Германии Ромчика оперировали три раза в неделю. Удалили нежизнеспособные ткани, обломки стекла и мышцы на ноге, заменили барабанную перепонку, провели многочисленные трансплантации кожи,
– говорится в сообщении.
В августе этого года Роман вместе с папой вернулся домой в Украину. Сегодня мальчик продолжает восстанавливаться в центре детской реабилитации UNBROKEN KIDS. Именно в отделении, где в июле 2022 года так отчаянно боролись за его жизнь.
"Роман приходит в специальной компрессионной маске, которая необходима для того, чтобы места ожогов меньше брались рубцами. Их нужно постоянно шлифовать. Если этого не делать, боль и ограничение подвижности – неизбежны, потому что ребенок растет, а рубцовые ткани – нет", – говорится в сообщении.
Однако лазера для шлифовки рубцов нет даже в крупнейшем в западных регионах ожоговом отделении. Чтобы аппарат появился, открыли сбор. Поддержать его можно по ссылке.
Ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года
- Утром 14 июля россияне атаковали центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". В результате прилета погибли 29 человек, среди них и дети. Оккупанты попали в Дом быта "Юбилейный", повреждения получили близлежащие жилые дома, а также медицинско-диагностический центр.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который долгое время жил в Виннице, назвал этот день ужасным. Он вспомнил, как приехал на центральную площадь города и увидел расплавленные машины и металл смешанный с кровью.
- Роман Алексей – один из тех детей, которые тогда пострадали от российского террора. Он сын декана Львовской музыкальной академии Ярослава Алексева и аккордеонистки Галины Алексей. В Виннице мальчик находился с матерью. Спасти ее не удалось.