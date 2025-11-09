На войне погиб воин из Ивано-Франковской области Роман Сарамага

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб старший сержант Роман Сарамага. Это произошло 22 апреля 2025 года.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Городенковский городской совет территориальной общины.

Что пишут о Романе Сарамаге?

В городском совете рассказали, что 22 апреля во время штурмовых действий противником, вблизи населенного пункта Надиевка Донецкой области, погиб бывший старший водитель роты огневой поддержки воинской части А2980 старший сержант Роман Сарамага.

Он отдал жизнь, защищая родную землю от российских оккупантов,

– подчеркнули в ведомстве.

Мужчина считался пропавшим без вести до 7 ноября.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Сарамаги. Вечная память!

