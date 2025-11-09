На війні загинув воїн з Івано-Франківщини Роман Сарамага
- Старший сержант Роман Сарамага загинув 22 квітня 2025 року під час бойового завдання на Донеччині біля населеного пункту Надіївка.
- Він вважався зниклим безвісти до 7 листопада, і його загибель підтвердила Городенківська міська рада.
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув старший сержант Роман Сарамага. Це сталося 22 квітня 2025 року.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади.
Що пишуть про Романа Сарамагу?
У міській раді розповіли, що 22 квітня під час штурмових дій противником, поблизу населеного пункту Надіївка Донецької області, загинув колишній старший водій роти вогневої підтримки військової частини А2980 старший сержант Роман Сарамага.
Він віддав життя, боронячи рідну землю від російських окупантів,
– підкреслили у відомстві.
Чоловік вважався зниклим безвісти до 7 листопада.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Романа Сарамаги. Вічна пам'ять!
Кого останнім часом втратила Україна?
Нагадаємо, що російські окупанти атакували автомобіль старшого дільничного офіцера Волноваського райвідділу поліції Чингиза Гурбанова, який ніс службу в Краматорському районі. Загиблому було 42 роки.
Також відомо, що Антон Бондаренко загинув на фронті під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.
До вступу в ЗСУ Антон працював фіксером для TF1 та LCI, його загибель глибоко вразила колег та знайомих.