Загадочная гибель в Каменском: в полиции расследуют, почему мужчина умер после визита в ТЦК
- Полиция расследует смерть Романа Стенкового, которого нашли мертвым в лесополосе в Каменском после того, как его задержали четыре месяца назад работники ТЦК и СП.
- Выясняются причины смерти и обстоятельства исчезновения мужчины.
После того, как в Каменском нашли тело мобилизованного Романа Стенкового, полиция начала проверку и изучение обстоятельств гибели мужчины. Еще четыре месяца назад его задержали работники ТЦК и СП.
Сейчас специалисты проводят ДНК-экспертизу, чтобы было возможно подтвердить личность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Смотрите также Агрессия к ТЦК появилась раньше, чем термин "бусификация", – представитель Полтавского ТЦК
Что говорят в ТЦК и полиции о смерти Романа Стенкового?
Территориальный центр комплектации и полиция Днепропетровщины по поводу смерти Романа Стенкового рассказали, что мужчину перевезли в Каменское из Никополя, ведь там была сложная ситуация с безопасностью. Роман прошел ВВК и был признан годным к службе в тыловых частях и частях обеспечения. Уже тогда он сообщил, что чувствует себя плохо и может испытывать эпилептические приступы.
Гражданину Стенковому были предоставлены на руки все его документы, личные вещи,
– заявила пресс-секретарь ТЦК Елена Кузина.
Полиция после того, как нашла останки тела, отрыла еще одно производство. Выясняются причины смерти, и действительно ли тело принадлежит Роману Стенковому.
Что известно о гибели Романа Стенкового?
- Брат погибшего Максим рассказал корреспондентам, что последний раз звонил Роману 16 июля. Семья узнала, что мужчине стало плохо, и он вызвал скорую помощь.
- После того, как Роман попал в ТЦК, он оказался в больнице. Как отметил гендиректор заведения Владимир, у него обнаружили судорожный синдром после приступа. На предложение лечь в больницу он отказал.
- Больше Роман на связь не вышел, из-за чего полиция открыла производство по исчезновению человека. Через несколько месяцев, 14 ноября, его тело нашли в лесополосе. Брат погибшего говорит, что за все это время никто не видел погибшего. Его удалось опознать по документам, которые нашли в рюкзаке рядом.
Подобные случаи: последние новости
В октябре после пребывания в распределительном центре в Киеве погиб мобилизованный гражданин Роман Сопин. Полиция длительное время расследовала, почему он мог получить серьезную травму головы, в результате которой впал в кому и умер в больнице. Как выяснилось, травмирования и в дальнейшем смерть были вызваны ударом тупым предметом. Каким именно – в заключении не уточнили.
В Ивано-Франковской области нашли тело, которое принадлежало 39-летнему военному. Он самовольно оставил воинскую часть в Калуше, куда его направили из ТЦК. 14 ноября его обнаружили мертвым в лесу. Признаков насильственной смерти не обнаружено.