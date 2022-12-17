Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами нашли тело их ребенка

Российская ракета убила в Кривом Роге супругов и маленького ребенка. Из семьи выжил только один ребенок, который теперь остался сиротой.

16 декабря стало известно, что в результате российских обстрелов в Кривом Роге погибли супруги, а их маленького сына ищут под завалами. После полуночи спасатели обнаружили мертвое тело мальчика в руинах дома.

Россия 9 раз массированно атаковала Украину: что известно о новом ракетном обстреле

Тело мальчика искали целый день

Утром 16 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Стало известно, что погибли молодые супруги Люда и Саша, а их старший сын остался сиротой. Младшего, полуторагодовалого, искали под завалами с самого утра и нашли после полуночи 17 декабря мертвым. Старший сын сейчас находится у бабушки.



Погибшие Людмила и Александр / Фото с канала "Первый городской. Кривой Рог"

Утром Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что после полуночи спасатели нашли под завалами тело полуторагодовалого ребенка.

Такое трудно постигать, о таком трудно писать… В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело полуторагодовалого мальчика,

– сказал он.

Смерть ребенка подтвердили мэр города Александр Вилкул и глава ДОР Николай Лукашук. В общей сложности пятничный удар по городу унес 4 жизни: россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Еще 13 человек ранены. Среди них четверо детей.

Какая ситуация в Кривом Роге с водой и электроснабжением

Спасатели, коммунальщики и энергетики работали всю ночь. Сейчас 100% города с водой, где-то от электричества, где-то от генераторов. 90% города с теплом. Газоснабжение осуществляется всем потребителям стабильно.

Однако есть проблемы с электроэнергией, так что электротранспорт сегодня работать не будет. Вилкул предупредил, что 17 декабря энергетики применяют в городе экстренные отключения, поэтому дома следует хранить запасы воды и заряженные телефоны, фонарики и павербанки.

Ночью россияне снова обстреляли Днепропетровскую область