Російська ракета вбила подружжя у Кривому Розі: під завалами знайшли тіло їхньої дитини
Джерело:Валентин Резніченко
Російська ракета вбила у Кривому Розі подружжя та маленьку дитину. Із сім'ї вижила лише одна дитина, яка тепер залишилась сиротою.
16 грудня стало відомо, що внаслідок російського обстрілу у Кривому Розі загинуло подружжя, а їхнього маленького сина шукають під завалами. Після опівночі рятувальники знайшли мертве тіло хлопчика в руїнах будинку.
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Тіло хлопчика шукали цілий день
Зранку 16 грудня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Стало відомо, що загинули молоде подружжя Люда і Сашко, зробивши їхнього старшого сина сиротою. Молодшого, півторарічного, шукали під завалами від самого ранку і знайшли після опівночі 17 грудня мертвим. Старший син зараз перебуває у бабусі.
Загиблі Людмила та Олександр / Фото з каналу "Перший міський. Кривий Ріг"
Зранку Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що після опівночі рятувальники знайшли під завалами тіло півторарічної дитини.
Таке важко осягати, про таке важко писати… У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика,
– сказав він.
Смерть дитини підтвердили мер міста Олександр Вілкул та глава ДОР Микола Лукашук.
Загалом п’ятничний удар по місту забрав 4 життя: росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Ще 13 людей поранені. Серед них четверо дітей.
Яка ситуація у Кривому Розі з водою та електропостачанням
Рятувальники, комунальники та енергетики працювали всю ніч. Наразі 100% міста з водою, десь від електрики, десь від генераторів. 90% міста із теплом. Газопостачання здійснюється всім споживачам стабільно.
Проте є проблеми з електроенергією, тож електротранспорт сьогодні працювати не буде. Вілкул попередив, що 17 грудня енергетики застосовують у міста екстрені відключення, тож вдома варто зберігати запаси води та заряджені телефони, ліхтарики та павербанки.
Вночі росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину
- Вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район.
- Також російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади – Червоногригорівську та Марганецьку.
- Пошкоджені будинки та лінії електропередач, але, на щастя, люди цілі.
- У інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак.