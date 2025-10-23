Разъяренный Путин пошел в ва-банк: с чем связаны неожиданные ядерные учения России

Россия осуществила запуск баллистической ракеты "Ярс" в сторону США. Кроме этого, с подводной лодки была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Синева", а бомбардировщики Ту-95 осуществили пуски крылатых ракет.

Владимир Путин назвал это просто тренировкой стратегических ядерных сил. Журналист Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что, однозначно, это все произошло не спроста. Он объяснил это тем, что Кремль для такой тренировки использовал всю ядерную триаду: наземную, морскую и воздушную.

Что означают российские ядерные учения?

По мнению Александра Демченко, проведением ядерных учений Путин хотел показать Дональду Трампу, что Россия может ударить по США. Это, возможно, сигналом для американцев, чтобы те возобновили переговоры в Будапеште, во время которых Кремль, вероятно, будет стремиться к капитуляции Украины.

Таким образом Путин максимально поднимает ставки. Кроме запуска своего оружия в сторону Соединенных Штатов Америки, россияне также усилили атаки по территории Украины. Таким образом оккупанты пытаются создать гуманитарный и энергетический кризис в нашем государстве.

Это все указывает на то, что Путин пошел ва-банк. Он, вероятно, очень злой, что Трамп не принял никаких предложений и ультиматумов (по Украине – 24 Канал) из Кремля,

– сказал журналист.

Говорится о требованиях России, чтобы наше государство отдало весь Донбасс. Кроме того, россияне категорически против, чтобы на территории Украины были размещены хотя бы какие-то иностранные силы, которые бы контролировали ситуацию по линии разграничения.

Трамп не пошел на эти требования, а поддержал позицию Владимира Зеленского и европейцев. Мол, надо замораживать войну по линии боевых действий. Очевидно, это взбесило Путина и он будет повышать ставки,

– предположил Демченко.

Несмотря на это, он считает, что кремлевский диктатор очень боится ядерной эскалации, но надеется, что США пойдут на его манипуляции, чтобы избежать любых угроз. Как будут развиваться события дальше, пока неизвестно.

