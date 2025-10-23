Розлючений Путін пішов у ва-банк: з чим пов'язані несподівані ядерні навчання Росії

Росія здійснила запуск балістичної ракети "Ярс" у бік США. Окрім цього, з підводного човна було запущено міжконтинентальну балістичну ракету "Синева", а бомбардувальники Ту-95 здійснили пуски крилатих ракет.

Володимир Путін назвав це просто тренуванням стратегічних ядерних сил. Журналіст Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що, однозначно, це все відбулось не спроста. Він пояснив це тим, що Кремль для такого тренування використав всю ядерну тріаду: наземну, морську та повітряну.

Що означають російські ядерні навчання?

На думку Олександра Демченка, проведенням ядерних навчань Путін хотів показати Дональду Трампу, що Росія може вдарити по США. Це, можливо, сигналом для американців, щоб ті відновили переговори у Будапешті, під час яких Кремль, ймовірно, прагнутиме капітуляції України.

Таким чином Путін максимально підіймає ставки. Окрім запуску своєї зброї у бік Сполучених Штатів Америки, росіяни також посилили атаки по території України. Таким чином окупанти намагаються створити гуманітарну та енергетичну кризу у нашій державі.

Це все вказує на те, що Путін пішов ва-банк. Він, ймовірно, дуже злий, що Трамп не прийняв ніяких пропозицій та ультиматумів (щодо України – 24 Канал) із Кремля,

– сказав журналіст.

Мовиться про вимоги Росії, щоб наша держава віддала весь Донбас. Крім того, росіяни категорично проти, щоб на території України були розміщені хоча б якісь іноземні сили, які б контролювали ситуацію по лінії розмежування.

Трамп не пішов на ці вимоги, а підтримав позицію Володимира Зеленського та європейців. Мовляв, треба заморожувати війну по лінії бойових дій. Очевидно, це збісило Путіна і він буде підвищувати ставки,

– припустив Демченко.

Попри це, він вважає, що кремлівський диктатор дуже боїться ядерної ескалації, але сподівається, що США підуть на його маніпуляції, аби уникнути будь-яких загроз. Як розвиватимуться події далі, поки невідомо.

Ядерна зброя Росії: що відомо?