Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала Fox News, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Ядерный договор" провалился: политтехнолог объяснил, как Трамп раскусил игру Путина

Может ли Россия пойти на ядерную эскалацию?

У Зеленского спросили, что может сделать президент США Дональд Трамп против России, как ядерной державы.

Ведущая также напомнила, что для достижения мирного соглашения на Ближнем Востоке Трамп пригрозил полным уничтожением группировке ХАМАС.

Я думаю, что сейчас не имеет значения, что ты большая страна с ядерным оружием. Начать Третью мировую ядерную войну было бы безумием. Поэтому мы даже не представляем, что Россия может использовать ядерное оружие. Иначе нам нужна новая планета,

– ответил Зеленский.

По словам президента, сейчас существуют инструменты, которые болезненно бьют по агрессору. Прежде всего речь идет о санкциях и ограничениях, в частности по экспорту российских энергоносителей.

Во время интервью Владимир Зеленский подчеркнул, что он согласен с Трампом в том, что частные европейские компании должны перестать покупать любые энергоносители в России. В то же время он призвал американского лидера не привязывать к этому введение санкций США.

Я понимаю его (Трампа, – 24 Канал) позицию и понимаю его шаги, что он хочет, чтобы Европа сначала перестала покупать у России. Но это сложно для нас, мы не имеем много времени. Поэтому для меня лучше, если США будут принимать параллельные решения,

– объяснил президент Украины.

По его словам, сейчас Трампу стоит давить на Венгрию по отказу от российских энергоносителей. В то же время Словакии Украина может помочь "найти альтернативу".

Санкции против России: последние новости