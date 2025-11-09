Сорвали поставку боекомплекта: партизаны уничтожили объекты логистики россиян

Движение сопротивления повредило железнодорожную инфраструктуру оккупантов между Крымом и Херсонской областью. В результате этого было приостановлено движение поездов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Смотрите также Самая большая опасность для России: как устроить блэкаут в Москве и какими будут последствия

Что известно об операции партизан в России?

В ГУР рассказали, что на рубеже октября и ноября 2025 года представители движения сопротивления в России уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора.

Партизаны атаковали объекты логистики врага: смотрите видео "Атеш"

В результате операции было приостановлено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам,

– подчеркнули в движении "Атеш".

Агенты провели успешную диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя, нанеся удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлении.

Движение сопротивления ударило по логистике врага: смотрите видео ГУР

Систематическое выведение из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков,

– отметили разведчики.

Известно, что в городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой – железнодорожный релейный шкаф.

Какие удары партизаны наносят России?