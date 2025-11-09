Укр Рус
9 ноября, 11:16
3

Сорвали поставку боекомплекта: партизаны уничтожили объекты логистики россиян

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Партизаны уничтожили четыре важных объекта логистики России, остановив движение поездов и срыв поставок боекомплекта, топлива и техники.
  • Диверсии включали повреждение железнодорожных путей возле Симферополя и уничтожение оборудования в Башкортостане и под Вологдой.

Движение сопротивления повредило железнодорожную инфраструктуру оккупантов между Крымом и Херсонской областью. В результате этого было приостановлено движение поездов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Что известно об операции партизан в России?

В ГУР рассказали, что на рубеже октября и ноября 2025 года представители движения сопротивления в России уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора.

Партизаны атаковали объекты логистики врага: смотрите видео "Атеш"

 

 

 

В результате операции было приостановлено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам,
– подчеркнули в движении "Атеш".

Агенты провели успешную диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя, нанеся удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлении.

Движение сопротивления ударило по логистике врага: смотрите видео ГУР

 

 

 

Систематическое выведение из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков,
– отметили разведчики.

Известно, что в городе Стерлитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой – железнодорожный релейный шкаф.

Какие удары партизаны наносят России?

  • Напомним, в ГУР уже рассказывали о атаках на железную дорогу врага. За последние месяцы пламя вспыхивало на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Акции сопротивления состоялись и на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и в Луганской области.

  • Такие партизанские атаки затрудняют перемещение техники и подкреплений, нарушают логистику и снижают наступательный потенциал россиян.

  • Кроме того, партизаны ГУР повредили 70 метров железнодорожного пути, из-за чего военный поезд оккупантов сошел с рельсов под Токмаком.