Зірвали поставку боєкомплекту: партизани знищили об'єкти логістики росіян

Рух опору пошкодив залізничну інфраструктуру окупантів між Кримом і Херсонською областю. Унаслідок цього було призупинено рух поїздів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".

Що відомо про операцію партизанів у Росії?

В ГУР розповіли, що на межі жовтня та листопада 2025 року представники руху опору в Росії знищили чотири важливі обʼєкти логістичної інфраструктури держави-агресора.

Унаслідок операції було призупинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву поставок боєкомплекту, палива і техніки окупантам,

– підкреслили в русі "Атеш".

Агенти провели успішну диверсію на залізничних коліях в районі Сімферополя, завдавши удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському і Запорізькому напрямку.

Систематичне виведення з ладу таких об'єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників,

– наголосили розвідники.

Відомо, що у місті Стерлітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж зв'язку, а під Волоґдою – залізничну релейну шафу.

Яких ударів партизани завдають Росії?