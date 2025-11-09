Зірвали поставку боєкомплекту: партизани знищили об'єкти логістики росіян
- Партизани знищили чотири важливі об'єкти логістики Росії, зупинивши рух поїздів і зрив постачання боєкомплекту, палива та техніки.
- Диверсії включали пошкодження залізничних колій біля Сімферополя та знищення обладнання в Башкортостані й під Волоґдою.
Рух опору пошкодив залізничну інфраструктуру окупантів між Кримом і Херсонською областю. Унаслідок цього було призупинено рух поїздів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".
Що відомо про операцію партизанів у Росії?
В ГУР розповіли, що на межі жовтня та листопада 2025 року представники руху опору в Росії знищили чотири важливі обʼєкти логістичної інфраструктури держави-агресора.
Партизани атакували об'єкти логістики ворога: дивіться відео "Атеш"
Унаслідок операції було призупинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву поставок боєкомплекту, палива і техніки окупантам,
– підкреслили в русі "Атеш".
Агенти провели успішну диверсію на залізничних коліях в районі Сімферополя, завдавши удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському і Запорізькому напрямку.
Рух опору вдарив по логістиці ворога: дивіться відео ГУР
Систематичне виведення з ладу таких об'єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників,
– наголосили розвідники.
Відомо, що у місті Стерлітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж зв'язку, а під Волоґдою – залізничну релейну шафу.
Яких ударів партизани завдають Росії?
Нагадаємо, у ГУР уже розповідали про атаки на залізницю ворога. За останні місяці полум'я спалахувало на об'єктах залізничної інфраструктури в Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також в Чечні та Карачаєво-Черкесії. Акції спротиву відбулись і на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та в Луганській області.
Такі партизанські атаки ускладнюють переміщення техніки й підкріплень, порушують логістику й знижують наступальний потенціал росіян.
Крім того, партизани ГУР пошкодили 70 метрів залізничного шляху, через що військовий потяг окупантів зійшов з рейок під Токмаком.