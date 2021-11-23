В России предотвратили очередную школьную стрельбу и уже нашли "украинский след"
Источник:24 канал
В Казани сотрудники ФСБ задержали юношу, который готовил вооруженное нападение на одну из школ. Сам подросток убеждал, что к этому его склонял якобы украинец.
Задержали юношу 23 ноября. Как сообщают российские СМИ, он готовил вооруженное нападение на одну из школ Казани.
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Во время обыска по месту жительства подростка силовики обнаружили пневматическую винтовку, а в истории браузера запросы о том, как переделать ее в боевое оружие, и статьи о нападениях на различные учебные заведения.
В ходе допроса юноша заявил, что к нападению его якобы склонял некий Ярослав Овсюк, проживающий в Украине. Они, по утверждению школьника, общались в телеграме.
В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело касаемо подготовки к убийству нескольких человек.
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Последние случаи стрельбы в учебных заведениях России
- 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галяев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Он убил 7 детей и 2 преподавательниц. Еще более 20 человек пострадали. Сам стрелок объяснял, что якобы "осознал себя богом", внезапно всех возненавидел, поэтому и решил убить.
- 20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров открыл огонь в учебном заведении. В результате стрельбы 6 человек погибли, еще десятки получили ранения. Парень заявил, что давно хотел совершить такое преступление.
Заметим, что похожий случай произошел за почти 3 года до того – 17 октября 2018 года. Тогда в оккупированной Россией украинской Керчи 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу в местном колледже.
В результате той трагедии погиб 21 человек, среди которых преподаватели, студенты и сам нападавший – он, вероятнее всего, сам застрелился. Еще 52 человека получили ранения.