У Росії запобігли черговій шкільній стрілянині і вже знайшли "український слід"

У Казані співробітники ФСБ затримали юнака, який готував збройний напад на одну зі шкіл. Сам підліток переконував, що до цього його схиляв нібито українець.

Затримали юнака 23 листопада. Як повідомляють російські ЗМІ, він готував збройний напад на одну зі шкіл Казані.

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Під час обшуку за місцем проживання підлітка силовики виявили пневматичну гвинтівку, а в історії браузера запити про те, як переробити її в бойову зброю та статті про напади на різні навчальні заклади.

У ході допиту юнак заявив, що до нападу його нібито схиляв якийсь Ярослав Овсюк, який мешкає в Україні. Хлопці, за твердженням школяра, спілкувалися у телеграмі.

Про затриманого вже порушили кримінальну справу щодо приготування до вбивства кількох людей.

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Останні випадки стрілянини у навчальних закладах Росії

Зауважимо, що дещо схожий випадок трапився за майже 3 роки до того – 17 жовтня 2018 року. Тоді в окупованій Росією українській Керчі 18-річний студент Владислав Росляков влаштував стрілянину в місцевому коледжі.

Внаслідок тої трагедії загинула 21 людина, серед яких викладачі, студенти й сам нападник – він, найімовірніше, сам застрелився. Ще 52 людини отримали поранення.