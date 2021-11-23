У Росії запобігли черговій шкільній стрілянині і вже знайшли "український слід"
Джерело:24 канал
У Казані співробітники ФСБ затримали юнака, який готував збройний напад на одну зі шкіл. Сам підліток переконував, що до цього його схиляв нібито українець.
Затримали юнака 23 листопада. Як повідомляють російські ЗМІ, він готував збройний напад на одну зі шкіл Казані.
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Під час обшуку за місцем проживання підлітка силовики виявили пневматичну гвинтівку, а в історії браузера запити про те, як переробити її в бойову зброю та статті про напади на різні навчальні заклади.
У ході допиту юнак заявив, що до нападу його нібито схиляв якийсь Ярослав Овсюк, який мешкає в Україні. Хлопці, за твердженням школяра, спілкувалися у телеграмі.
Про затриманого вже порушили кримінальну справу щодо приготування до вбивства кількох людей.
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Останні випадки стрілянини у навчальних закладах Росії
- 11 травня 2021 року 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у гімназії №175 в Казані. Він вбив 7 дітей і 2 викладачок. Ще понад 20 людей постраждали. Сам стрілок пояснював, що нібито "усвідомив себе богом", раптово всіх зненавидів, тому й вирішив вбити.
- 20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі. Внаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще десятки отримали поранення. Хлопець заявив, що давно хотів вчинити такий злочин.
Зауважимо, що дещо схожий випадок трапився за майже 3 роки до того – 17 жовтня 2018 року. Тоді в окупованій Росією українській Керчі 18-річний студент Владислав Росляков влаштував стрілянину в місцевому коледжі.
Внаслідок тої трагедії загинула 21 людина, серед яких викладачі, студенти й сам нападник – він, найімовірніше, сам застрелився. Ще 52 людини отримали поранення.