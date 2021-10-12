Ці шокуючі випадки змушують підсилювати заходи безпеки. А також ще й навчати учнів та учениць, як діяти в умовах такої надзвичайної ситуації.

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Муніципальна варта провела урок для п'ятикласників

У травні 2021 року в Ірпінській загальноосвітній школі №17 відбувся спеціальний урок для п'ятикласників про те, як поводитись у разі, якщо озброєна людина зайшла в приміщення закладу.

Проводити заняття запросили місцеву муніципальну варту, представники якої наочно, з автоматами в руках, продемонстрували дітям, як поводитись в разі стрілянини.

З одного боку, потреба в таких знаннях і навичках є більше ніж очевидною. З іншого — чи мала право муніципальна варта проводити такі заняття, а школа, відповідно, запрошувати мунвартівців як спікерів. Учителька школи обґрунтувала це рішення досить суб'єктивно.

Основною причиною було те, що діти не знають, що робити, не готові. Я дуже багато стежу за муніципальною вартою, вони багато беруть участь у тренінгах. І тому не сумнівалася, що вони нам допоможуть,

– заявила вона.

Натомість самі запрошені "лектори" з мунварти навіть на камеру зізналися, що подібні заняття — не їхня спеціалізація.

Але давайте розбиратися, чи мала право мунварта проводити такі заняття? Що не так з репутацією самих муніципальних варт в Україні? І чому їх не проводять ті структури, які, відповідно до закону, мали б це робити.

Діяльність мунварти не регламентована законом

Насамперед варто враховувати те, що діяльність мунварт в Україні так і не регламентована окремим законом. Відповідний законопроєкт лежить у парламенті ще з 2015 року, але його так і не ухвалили.

Натомість ці варти користуються низкою інших законів:

"Про охоронну діяльність";

"Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"

Утім через це повноваження і функції ось цих організацій фактично розмиті, і відрізняються від міста до міста. Очевидно і те, що норми закону жодним чином не передбачають участь мунварти в освітніх процесах.

До того ж самі муніципальні варти не рідко і не в одному місті скомпрометували себе. Наприклад, нападали на журналістів, чинили опір мирним активістам та навіть брали участь у погромах ромських поселень, як це було на Лисій Горі в Києві.

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Варто взяти до уваги і те, що вони фінансуються місцевими бюджетами, і нерідко є такими собі "кишеньковими організаціями" в руках мерії для розв'язання різних питань — з підприємцями, активістами та іншими неугодними місцевій владі людьми.

Тож запрошувати мунварту навчати дітей таким специфічним навичкам не відповідає ні букві закону, ні здоровому глузду.

Муніципальна варта провела урок безпеки для школярів: відео

Немає жодних підстав вважати, що ці люди володіють необхідними знаннями роботи з дітьми, викладають затверджений міністерством освіти навчальний матеріал та мають незаплямовану репутацію.

Тому прецедент в Ірпінській школі має стати, найімовірніше, тривожним дзвіночком – як робити не треба.

Хто має проводити учням тренінги з безпеки

Інше питання — чому ж виник той самий вакуум в лекціях і тренінгах з безпеки, який, наприклад, в Ірпінській школі заповнила муніципальна варта. І хто взагалі мав би проводити подібні заняття?

Ми в Amnesty International вирішили з'ясувати, чи здійснюється в Україні підготовка спеціалістів у системі міносвіти та міністерства внутрішніх справ для навчання дітей, як діяти у таких ситуаціях.

Освітні програми

Направивши відповідні запити до МОН та МВС, за 2 місяці відповіді від освітян ми так і не дочекалися. Тому розглянемо спершу чинні освітні програми, які є в школі, і які могли б допомогти дітям у ситуації терористичної атаки на школу.

Якщо говорити про затверджені міністерством освіти програми – очевидно, мовиться про такі предмети, які викладають штатні вчителі шкіл:

Основи здоров'я;

Фізична культура;

Захист Вітчизни.

У навчальній програмі з дисципліни "Основи здоров'я" лише у 8 класі є фактично єдина згадка про "Загрозу тероризму" та "використання найпростіших прийомів самозахисту".

Натомість програма з фізкультури для 5 класу пропонує дітям "Основні прийоми самозахисту. Прикладні види спорту в системі патріотичного виховання дітей та молоді". Це хортинг, бойовий гопак, пожежно-прикладний спорт, рятувальне багатоборство тощо.

А вже програма "Захисту Вітчизни" для 10 та 11 класу пропонує досліджувати "Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від терористичних атак та алгоритми дій для населення в умовах надзвичайних ситуацій".

У темі "Самозахист" пропонується "Ознайомлення з національними бойовими єдиноборствами та бойовими армійськими системами". Зокрема це хортинг, бойовий гопак, спас, рукопашний бій, БАрС тощо.

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Погодьтеся, усі ці освітні програми геть не свідчать про ґрунтовну і комплексну систему навчання дітей заходам самозахисту у випадку терористичної загрози. З нашого аналізу очевидно і те, що в Україні окремі вчителі дійсно можуть володіти відповідними компетентностями.

Але в цілому ситуація така, що школа наразі не може забезпечити системну освіту щодо заходів з безпеки у випадку терористичного акту та не має власних людських ресурсів реалізувати це. Як наслідок, саме керівництво школи визнає, що вони не захищені.

Позиція МВС

Яка ж позиція МВС? У нас вийшло продуктивне листування з Управлінням ювенальної превенції. Вона дійсно може залучати дітей до участі в просвітницько-профілактичних програмах.

Однак системна робота МВС щодо навчання своїх співробітників тому, як навчати дітей, як доносити до них важливу інформацію, на жаль, теж не проводиться.

Є окремі активності, як-от "Безпечна школа" та "Діти, поліція, безпека", зокрема профінансовані бізнесом. При цьому це несистемні заходи, які часто відбуваються у форматі "святкування", що цілком нівелює будь-яку навчальну мету.

І тут потрібно зауважити, що на відміну від муніципальної варти, саме співробітники Національної поліції, які проходять спеціальне навчання, дійсно мали б проводити такі заняття. Тут питання не лише компетентності, але й відповідальності за подану інформацію.

Адже коли сам лектор визнає, що це не їхня специфіка проводити такі лекції – виникають побоювання щодо якості викладання.

Зрештою ті поради, які можуть підійти дорослим, не завжди є прийнятними для підлітків, а тим паче для учнівства 5 класу.

Ми закликаємо міносвіти і МВС:

переглянути й удосконалити чинні освітні програми з безпеки учнівства та студентства;

розробити і впровадити комплексну систему навчання, як діяти у разі терористичних атак;

долучити до практичних занять і тренінгів співробітників Національної поліції, які мають необхідну кваліфікацію.

Навчання дітей, а особливо основам безпеки — не може бути факультативним заходом із залученням некваліфікованих структур. Це питання безпеки дітей, і час нарешті розв'язати його комплексно і з належним підходом.

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