Цього разу поговоримо про кийки в руках поліцейських та ту небезпеку, яку вони можуть становити для людей.

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Пам'ятаєте ось цей жахливий випадок у Кропивницькому, коли патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху і намагались втихомирити його, б'ючи кийками.

А за кілька хвилин після затримання той самий чоловік помер просто на очах у поліцейських. Вочевидь від ударів патрульного. Це не єдиний, але дуже показовий випадок, коли використання, здавалось би, не смертоносного спецзасобу може призвести до летального випадку.

Крапку у цій історії має поставити суд, підозрюваному патрульному загрожує до 10 років ув'язнення. Але таке відбувається не лише в Україні. І не лише на дорогах. Нерідко кийки застосовують для розгону мирних демонстрантів.

Правоохоронці недоцільно використовують кийки

Amnesty International разом із Omega Research Foundation нещодавно опублікували розслідування щодо неправомірного використання кийків.

Мої колеги проаналізували близько 500 фото і відео інцидентів за останні 10 років по всьому світу і підтвердили 188 випадків зловживань правоохоронцями, коли останні недоцільно використовували такі спецзасоби як кийки.

Правопорушення задокументували в 35 країнах світу, зокрема під час розгону акцій протесту у:

Білорусі;

Колумбії;

Франції;

Індії;

М'янмі.

Правоохоронці застосовують кийки і їхні аналоги – бамбукові палиці (латхі) і батоги (шамбокі), для побиття вже знерухомлених людей, завдаючи при цьому небезпечних ударів по голові та інших частинах тіла.

У мережу потрапили моторошні відео

У мережі є відеозаписи з Гонконгу, зроблені у вересні 2019 року, де кілька співробітників поліції нещадно б'ють кийками учасника акції протесту. Один із силовиків б'є демонстранта по голові, унаслідок чого у юнака починається кровотеча.

На інших відео видно, як співробітники ОМОН Білорусі ведуть протестувальника вниз по сходах, і один із силовиків б'є його ззаду по ногах, хоча той взагалі не чинить опір. Далі демонстранта б'ють палицею по потилиці, а потім в обличчя та живіт.



Правоохоронці у світі недоцільно використовують кийки / Фото Unsplash

Ці відеозаписи чітко підтверджують невиправдане і непропорційне застосування ударів кийками. Такі дії можна прирівняти до застосування сили з метою покарання, що своєю чергою є катуванням та порушенням міжнародного права.

Міжнародні стандарти використання спецзасобів

Загалом ви маєте знати, що існують певні міжнародні стандарти, які регламентують застосування поліцією спецзасобів.

Згідно з ними, поліцейські можуть застосовувати силу виключно в законних цілях задля охорони правопорядку, і жодним чином не з метою каральних заходів.

Поліцейські взагалі не мають права нікого карати, вони мають лише зупиняти порушення закону.

Потенційна шкода, яку завдає поліцейський порушникові, за жодних обставин не може перевищувати шкоду, яку правоохоронець намагається запобігти.

Тобто, коли били демонстранта в Білорусі по голові, який не чинив опір, шкода завдана поліцейським постраждалому була значно вищою за потенційну шкоду з боку протестувальника.

Чим загрожує кийок

Підсумовуючи, наскільки небезпечним може бути кийок у руках поліцейського?

Часто про кийки говорять з легкістю, наче, кийок – так звана нелетальна зброя – це ж не пістолет чи навіть не електрошокер, то немає про що й перейматись. Проте, без сумніву, кийком можна нанести важку травму і навіть вбити.

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Попри це торгівля подібними спецзасобами фактично ніяк не контролюється, що викликає глибоке обурення. В Україні таку хоч і не летальну, але все-таки зброю не складно придбати в інтернеті на різних маркетплейсах.

Саме тому урядам різних країн слід як обмежити вільний продаж таких спецзасобів, так і проводити ретельний аналіз ризиків, перш ніж дозволяти застосування кийків поліцейськими.

Тобто, керівництво поліції має провести перегляд правил щодо застосування кийків, враховуючи ті помилки, коли поліцейські безпідставно наносили серйозні травми кийками.

Крім того, держави мають вживати всіх необхідних заходів для того, щоб правоохоронні органи працювали з дотриманням прав людини, зокрема під час акцій протесту. Надмірне і безкарне застосування сили правоохоронцями – небезпечні прецеденти, які не можна залишати поза увагою.



Кийком можна вбити людину / Фото Unsplash

Ми делегуємо силовикам важливі і широкі повноваження виключно з метою забезпечення правопорядку і безпеки, а отже застосування сили та спецзасобів має бути виваженим, доцільним і відповідати наявним ризикам.

Будь-яке перевищення цих повноважень не може залишатися непокараним. І ми, як суспільство, маємо контролювати, такі випадки.