Чоловік помер під час затримання поліцією у Кропивницькому: що про це відомо

У Кропивницькому чоловік помер просто під час затримання поліцейськими. Свідки запевняють, що патрульні відгамселили автомобіліста. Натомість, поліцейські кажуть: навпаки намагалися врятувати, коли чоловіку раптово стало зле.

За словами полісменів, вони зупинили водія, бо той порушував правила дорожнього руку.

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Це відео зняли свідки інциденту. На ньому патрульні затримують 51-річного чоловіка. І починають гамселити його кийком.

Відео: патрульні затримують 51-річного чоловіка у Кропивницькому

А це вже вулиця Садова. Саме тут відбувся трагічний інцидент. Про нього нагадують сліди крові на асфальті та рукавички медекспертів.

Син загиблого Богдан того вечора був на місці трагедії. Пригадує, що батько до нього подзвонив і попросив привезти водійські права. Коли той приїхав, тата вже скрутили в кайданки.

Тата почали ввідводити і в плече ось так бити. Тато відходив в бік. Дружина каже: що ви робите. Її відштовхують. Один підбігає, бере ось ці кийки. Тому дає, тому. І втрьох починають. Один на дружину з кийком, двоє – на тата,

– згадує син загиблого Богдан Собченко.

На прохання відпустити батька, поліцейські не зреагували, каже Богдан. Натомість завалили на землю і почали гамселити затриманого кийками. Били доти, аж доки той не перестав дихати.

Я кричу: допоможіть. Викличте швидку, що ви робите. Він вже не дихає... Швидка вже приїхала... Тато лежав мертвий,

– розповів Богдан Собченко.

Жителі будинків поблизу кажуть, тільки-но почули крики про допомогу, одразу вибігли на вулицю. І те, що побачили, їх шокувало.

"Дівчинка кричала типу викликати поліцію. Ну і зрозуміло, що я викликаю поліцію... Вони понадягали наручники їм. Дівчинку ми відмивали з хлопчиком, тому що там газом бризнули так, що стояв повністю дим. Діти не могли ні дихати, нічого", – сказала очевидиця Тетяна Капінус.

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Правоохоронці запевняють, що чоловікові стало зле і він втратив свідомість. Його ніхто не бив. Та й, мовляв, тілесних ушкоджень на тілі померлого медики не виявили. І що, навпаки, у цьому інциденті постраждали троє патрульних.

Вже був розтин особи. І причино-наслідкового зв'язку між діями патрульних і настанням смерті особи не встановлено,

– зазначив начальник патрульної поліції міста Кропивницький Антон Цюцюра.

Що ж стало точною причиною смерті і чи дійсно загиблий був напідпитку за кермом - має встановити судово-медична експертиза та слідство. Також у поліції кажуть, що мають відео з нагрудних камер патрульних. Втім, журналістам запис не показали. Мовляв, все у слідчих.

За фактом смерті чоловіка справу долучили до єдиного реєстру досудових розслідувань.