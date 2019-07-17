Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому: з'явився третій підозрюваний

5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня, у злочині підозрюють двох вже екс-поліцейських. ДБР оголосило підозру третьому фігуранту справи – не поліцейському, але повнолітній особі.

Директор ДБР Роман Труба наголосив, що третій підозрюваний був присутнім при стрільбі і так само стріляв, передає кореспондент 24 каналу.

Важливо: Зброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова, досі не знайшли, – слідство

За словами Труби, ДБР встановила усіх, хто був присутній під час інциденту.

Там було 4 особи. 2 правоохоронці, 2 цивільні особи. Одному із цивільних якраз сьогодні було оголошено підозру. Він повнолітній,

– додав очільник ДБР.

Роман Труба не прокоментував версію про причетність неповнолітнього сина одного з підозрюваних до вбивства. Очільник ДБР наголосив, що наразі тривають слідчі дії.

Третьому підозрюваному оголошено про підозру за статтею про "вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї".

Зараз вручено клопотання щодо взяття особи під варту,

– заявив Труба.

У разі, якщо вину підозрюваного доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Загалом Труба наголосив, що для слідства була втрачена важливі доба, "адже тільки через добу ДБР отримала цю справу". Він додав, що цей період був використаний злочинцями з метою знищити засіб вчинення злочину, що не дозволяє встановити чий постріл був смертельним.

Наразі у справі вже допитано 53 свідків, проведено низку обшуків, призначено 10 судових експертиз та проведені 8 слідчих експериментів.

Що думає адвокат про слідство: ДБР прикриває злочини поліцейських, які причетні до вбивства 5-річного хлопчика

Кого ще підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.



Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео