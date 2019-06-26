ДБР прикриває злочини поліцейських, які причетні до вбивства 5-річного хлопчика, – адвокат

5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня, у злочині підозрюють двох вже екс-поліцейських. Адвокат родини загиблої дитини заявив, що Державне бюро розслідувань прикриває злочини правоохоронців.

Адвокат Андрій Левковець зазначив, що ДБР не приділяє уваги певним обставинам, пише "Громадське".

Коротко про головне: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

Захисник заявив, що стріляли у хлопчика декілька осіб, 3-4, але підозри пред'явлені лише двом.

Ми вважаємо, що ДБР усуває з провадженням підозрюваних,

– наголосив він.

За словами адвоката, ДБР ігнорує 15 клопотань про проведення тих чи інших слідчих дій про повідомлення підозри та допитів.

Навіть немає відмов, щоб ми могли їх оскаржити,

– зазначив Левковець.

Поза увагою ДБР залишається також діяльність поліцейських, які працювали з підозрюваними в одній установі. Вони мали проводити розслідування, проте не вжили тих негайних слідчих дій, аби не втратити докази, а притягнути винних до відповідальності.

Адвокат наголосив, що не були проведені експертизи щодо сп'яніння підозрюваних та щодо слідів пороху на руках.

Було фактично втрачено зброю. Або з дозволу співробітників поліції, або самі співробітники поліції, повідомили родичів, щоб ті сховали зброю,

– сказав він.

У зв'язку із цим захисник звернувся до голови ДБР та Генпрокурора із заявами про невідкладний прийом. Однак і на ці звернення жодної відповіді наразі немає.

У Переяславі-Хмельницькому 31 травня із вогнепальної зброї поцілили у голову 5-річному хлопчику. Дитина отримала надважке поранення – Кирило помер 3 червня попри зусилля медиків. В злочині підозрюють двох місцевих поліцейських, які у той момент були п'яними і вирішили постріляти по бляшанках.

Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика: Князєв анонсував нове призначення на Київщині

Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.



Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео