ДБР прикриває злочини поліцейських, які причетні до вбивства 5-річного хлопчика, – адвокат
5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня, у злочині підозрюють двох вже екс-поліцейських. Адвокат родини загиблої дитини заявив, що Державне бюро розслідувань прикриває злочини правоохоронців.
Адвокат Андрій Левковець зазначив, що ДБР не приділяє уваги певним обставинам, пише "Громадське".
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Захисник заявив, що стріляли у хлопчика декілька осіб, 3-4, але підозри пред'явлені лише двом.
Ми вважаємо, що ДБР усуває з провадженням підозрюваних,
– наголосив він.
За словами адвоката, ДБР ігнорує 15 клопотань про проведення тих чи інших слідчих дій про повідомлення підозри та допитів.
Навіть немає відмов, щоб ми могли їх оскаржити,
– зазначив Левковець.
Поза увагою ДБР залишається також діяльність поліцейських, які працювали з підозрюваними в одній установі. Вони мали проводити розслідування, проте не вжили тих негайних слідчих дій, аби не втратити докази, а притягнути винних до відповідальності.
Адвокат наголосив, що не були проведені експертизи щодо сп'яніння підозрюваних та щодо слідів пороху на руках.
Було фактично втрачено зброю. Або з дозволу співробітників поліції, або самі співробітники поліції, повідомили родичів, щоб ті сховали зброю,
– сказав він.
У зв'язку із цим захисник звернувся до голови ДБР та Генпрокурора із заявами про невідкладний прийом. Однак і на ці звернення жодної відповіді наразі немає.
У Переяславі-Хмельницькому 31 травня із вогнепальної зброї поцілили у голову 5-річному хлопчику. Дитина отримала надважке поранення – Кирило помер 3 червня попри зусилля медиків. В злочині підозрюють двох місцевих поліцейських, які у той момент були п'яними і вирішили постріляти по бляшанках.
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Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.
Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.
Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео