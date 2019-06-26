11:07
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
      Вєсті.UA
      21:29, 25 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ДБР прикриває злочини поліцейських, які причетні до вбивства 5-річного хлопчика, – адвокат

      35
      Кирила Тлявова вбили 31 травня
      Кирила Тлявова вбили 31 травня / facebook.com

      5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня, у злочині підозрюють двох вже екс-поліцейських. Адвокат родини загиблої дитини заявив, що Державне бюро розслідувань прикриває злочини правоохоронців.

      Адвокат Андрій Левковець зазначив, що ДБР не приділяє уваги певним обставинам, пише "Громадське".

      Коротко про головне: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Захисник заявив, що стріляли у хлопчика декілька осіб, 3-4, але підозри пред'явлені лише двом.

      Ми вважаємо, що ДБР усуває з провадженням підозрюваних,
      – наголосив він.

      За словами адвоката, ДБР ігнорує 15 клопотань про проведення тих чи інших слідчих дій про повідомлення підозри та допитів.

      Навіть немає відмов, щоб ми могли їх оскаржити,
      – зазначив Левковець.

      Поза увагою ДБР залишається також діяльність поліцейських, які працювали з підозрюваними в одній установі. Вони мали проводити розслідування, проте не вжили тих негайних слідчих дій, аби не втратити докази, а притягнути винних до відповідальності.

      Адвокат наголосив, що не були проведені експертизи щодо сп'яніння підозрюваних та щодо слідів пороху на руках.

      Було фактично втрачено зброю. Або з дозволу співробітників поліції, або самі співробітники поліції, повідомили родичів, щоб ті сховали зброю,
      – сказав він.

      У зв'язку із цим захисник звернувся до голови ДБР та Генпрокурора із заявами про невідкладний прийом. Однак і на ці звернення жодної відповіді наразі немає.

      У Переяславі-Хмельницькому 31 травня із вогнепальної зброї поцілили у голову 5-річному хлопчику. Дитина отримала надважке поранення – Кирило помер 3 червня попри зусилля медиків. В злочині підозрюють двох місцевих поліцейських, які у той момент були п'яними і вирішили постріляти по бляшанках.

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика: Князєв анонсував нове призначення на Київщині

      Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.

      Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео

       

      blog_ava
      Яблучна шарлотка в мультиварці: швидкий рецепт приготування смачного десерту
      сьогодні
      7084
      Теги: Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Діти і неповнолітні Поліція Новини України Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 10:30 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      27646
      "Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа
      сьогодні , 08:40 "Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа
      Костянтин Шкабара 903
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      25 червня , 18:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      25 червня , 23:57 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      6191
      Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      25 червня , 21:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      Анастасія Можаровська 825
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук