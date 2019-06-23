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      Вбивство 5-річного хлопчика: Князєв анонсував нове призначення на Київщині

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      Князєв невдовзі призначить нвого керівника Нацполіції на Київщині
      Князєв невдовзі призначить нвого керівника Нацполіції на Київщині / МВС України

      Нового очільника поліції Київщини представлять до 28 червня. Він прийде на місце того, якого звільнили через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.

      Підозрюваних у вбивстві хлопчика більше, ніж двоє, про це нагадав глава національної поліції Сергій Князєв, пише "Громадське".

      Важливо: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Однак наразі заарештовані двоє. Окрім того, поліцію Київщини вже незабаром очолить новий керівник. Через трагедію у Переяславі-Хмельницькому попередній керівник поліції Київської область Дмитро Ценов подав у відставку та поїхав у зону ООС.

      Тоді відсторонили також місцевих керівників поліції. Окрім того територіальним підрозділам поліції влаштували масштабні перевірки, після яких 10 начальників відділів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

      З дня на день виконувач обов’язків поліції Київщини прибуде до мене на доповідь із закінченням службового розслідування. Ми визначимось із превентивними заходами щодо роботи поліції в Переяславі і взагалі в поліції Київщини. Анонсуємо нового керівника поліції Київщини, якого я на цьому тижні маю узгодити призначення з міністром, і підпишу наказ,
      – розповів Князєв.

      У Переяславі-Хмельницькому 31 травня із вогнепальної зброї поцілили у голову 5-річному хлопчику. Дитина отримала надважке поранення – Кирило помер 3 червня попри зусилля медиків. В злочині підозрюють двох місцевих поліцейських, які у той момент були п'яними і вирішили постріляти по бляшанках.

      Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.

      Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Сергій Князєв Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Розслідування
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