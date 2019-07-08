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      Зброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова, досі не знайшли, – слідство

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      Слідчі досі не знайшли зброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова
      Слідчі досі не знайшли зброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова / Фото з Facebook Тетяни Тлявової

      Кирило Тлявов, 5-річний хлопчик з Київщини, отримав вогнепальне поранення більше ніж місяць тому. Згодом дитина померла у лікарні. Втім, слідчі досі не можуть знайти зброю, з якої було поранено хлопчика.

      Нині досі тривають слідчі експертизи, повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

      Цікаво: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила: з'явились обурливі подробиці про підозрюваних

      Зброя ще не була знайдена. Безпосередньо тривають експертизи, в тому числі балістичні – щодо встановлення, зокрема, дальності і всього, що стосується пострілу,
      – повідомили у Бюро.

      Крім того, відомо, що керівництво ДБР вже провело зустріч з потерпілою стороною.

      Зауважимо, раніше правохоронці розповідали, що підозрювані мали достатньо часу, аби сховати чи знищити вогнепальну зброю, з якої поранили 5-річного хлопчика.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик Кирило з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки.

      Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.

      Проте, коли у лікарні медики зробили дитині операцію, то виявили у неї вогнепальне поранення голови. Тоді вже правоохоронці знову оглянули місце інциденту та знайшли там гільзи від набоїв, стаканчики та банки.

      Як з'ясувалось, до поранення хлопчика причетні двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції, які на момент скоєння злочину були п'яними. Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Кримінальні новини Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Розслідування Жертви Державне бюро розслідувань
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