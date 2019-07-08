Зброю, з якої вбили 5-річного Кирила Тлявова, досі не знайшли, – слідство

Кирило Тлявов, 5-річний хлопчик з Київщини, отримав вогнепальне поранення більше ніж місяць тому. Згодом дитина померла у лікарні. Втім, слідчі досі не можуть знайти зброю, з якої було поранено хлопчика.

Нині досі тривають слідчі експертизи, повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Зброя ще не була знайдена. Безпосередньо тривають експертизи, в тому числі балістичні – щодо встановлення, зокрема, дальності і всього, що стосується пострілу,

– повідомили у Бюро.

Крім того, відомо, що керівництво ДБР вже провело зустріч з потерпілою стороною.

Зауважимо, раніше правохоронці розповідали, що підозрювані мали достатньо часу, аби сховати чи знищити вогнепальну зброю, з якої поранили 5-річного хлопчика.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик Кирило з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки.



Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.



Проте, коли у лікарні медики зробили дитині операцію, то виявили у неї вогнепальне поранення голови. Тоді вже правоохоронці знову оглянули місце інциденту та знайшли там гільзи від набоїв, стаканчики та банки.



Як з'ясувалось, до поранення хлопчика причетні двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції, які на момент скоєння злочину були п'яними. Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

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