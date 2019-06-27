Вбивство 5-річного хлопчика Кирила: з'явились обурливі подробиці про підозрюваних

Двоє поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, після скоєння злочину продовжували розпивати алкоголь.

Правоохоронцям вдалося точно відтворити дії підозрюваних у день поранення Кирила, розповів голова Державного бюро розслідувань Роман Труба в ефірі "Громадського".

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Нами практично погодинно, похвилинно встановлено їхнє місцезнаходження після смертельного пострілу. Вони продовжували вести звичайний спосіб життя, зокрема вони зловживали спиртними напоями цілий день, цілий вечір і навіть протягом ночі,

– розповів Труба.

Очільник ДБР відзначив, що "на жаль медицина зараз на такому етапі", що точну годину і точну хвилину вживання спиртних напоїв підозрюваних поліцейських встановити не можна.

Окрім того, слідчі досі не знайшли вогнепальну зброю, з якої поранили 5-річного хлопчика. Підозрювані мали достатньо часу, аби сховати чи знищити її.

"Вони спілкувалися не з однією людиною, вони перебували в громадських місцях з певним колом осіб, і тому зараз до факту знищення чи переховування знаряддя злочину перевіряються не лише особи, які були під час вчинення злочину, але й набагато більше осіб", – додав він.

Водночас, поліцейські, що прибули на виклик, спочатку не зрозуміли, що в дитину стріляли. Про вогнепальне поранення хлопчика стало відомо лише після огляду лікарем.

Загалом під час пострілу у Кирила, на місці злочину були 5 осіб. Їх вже допитали і провели з ними комплекс слідчих дій – перехресні, одночасні, додаткові допити та відтворення ситуації на місці події.

Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Проте, слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Самі ж підозрювані спочатку переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.



Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео