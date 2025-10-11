Это замечательно, – авиаэксперт ответил, как падение МиГ-31 бьет по возможностям России
- В Липецкой области разбился российский самолет МиГ-31, он упал в лесистой местности, это повлекло пожар.
- Эксперты отмечают, что Россия имеет ограниченное количество таких самолетов, что затрудняет ее способность запускать с них определенный вид ракет.
В Липецкой области на днях разбился российский самолет МиГ-31. Таких в России осталось немного.
Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что вероятно, в России упал МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми страна-агрессор атакует Украину.
Смотрите также Вертолет Ми-8 сгорел в России из-за приказа офицера сжечь мусор
Какие есть виды МиГ-31?
Авиаэксперт, комментируя падение российского истребителя, озвучил, что есть несколько разновидностей МиГ-31. Однако в любом случае потеря врагом одного из таких самолетов – это уже хорошая новость.
Я долго пытался разобраться, что там упало. Кажется, что МиГ-31К. Если это так, то это замечательно. Потому что таких в России осталось 5 – 7 единиц, которые способны нести на себе "Кинжалы". А МиГ-31БМ, из которых была сделана модификация на МиГ-31К – довольно много, их осталось ориентировочно 140 единиц,
– рассказал Криволап.
Авиаэксперт отметил, что все они в разном техническом состоянии. Из них летают 70 – 80. Это, по его мнению, тоже много. Он отметил, что эти перехватчики способны работать в высоких слоях атмосферы.
Криволап обратил внимание на то, что Россия стала запускать по Украине меньшее количество "Кинжалов", по 2 – 4, не более. Причина этому, по его словам, кроется в недостатке носителей для пуска этих ракет в виде самолетов.
Детали о МиГ-31, который упал в России:
Вечером 9 октября минобороны страны-агрессора сообщило о падении своего самолета МиГ-31 в Липецкой области. Это произошло во время попытки зайти на посадку в рамках учебно-тренировочного полета. Самолет упал в лесном массиве и загорелся. Пилоты катапультировались и находятся в медучреждении. Россия рассматривает версию, что у самолета не сработала система выпуска шасси.
Военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что самолеты такого типа устаревшие, им уже более 50 лет. Он предположил, что могла дать сбой гидросистема самолета или механизация крыла. Он отметил, что россияне этот вид авиации уже не производят.