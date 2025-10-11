В Липецькій області днями розбився російський літак МіГ-31. Таких в Росії залишилось небагато.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що ймовірно, в Росії впав МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", якими країна-агресорка атакує Україну.

Які є види МіГ-31?

Авіаексперт, коментуючи падіння російського винищувача, озвучив, що є декілька різновидів МіГ-31. Проте в будь-якому разі втрата ворогом одного з таких літаків – це вже гарна новина.

Я довго намагався розібратися, що там впало. Видається, що МіГ-31К. Якщо це так, то це чудово. Тому що таких в Росії залишилось 5 – 7 одиниць, які здатні нести на собі "Кинджали". А МіГ-31БМ, з яких була зроблена модифікація на МіГ-31К – доволі багато, їх залишилось орієнтовно 140 одиниць,

– розповів Криволап.

Авіаексперт зазначив, що всі вони в різному технічному стані. З них літають 70 – 80. Це, на його думку, теж багато. Він зауважив на тому, що ці перехоплювачі здатні працювати у високих шарах атмосфери.

Криволап звернув увагу на те, що Росія стала запускати по Україні меншу кількість "Кинджалів", по 2 – 4, не більше. Причина цьому, з його слів, криється у нестачі носіїв для пуску цих ракет у вигляді літаків.

Деталі про МіГ-31, який впав у Росії: