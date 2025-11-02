В России вспыхнул пожар на судне в порту "Кавказ"
- В порту "Кавказ" в Краснодарском крае России произошло возгорание буксира 2 ноября 2025 года.
- Пожар произошел после сообщений об атаке беспилотников на регион, где работала ПВО.
В воскресенье, 2 ноября, в российском порту "Кавказ" произошло возгорание буксира. Ранее в регионе сообщали о работе систем ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую Южную транспортную прокуратуру.
Что россияне говорят о пожаре на судне?
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту пожара в порту "Кавказ" Краснодарского края.
Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту Кавказ произошло возгорание буксира,
– говорят россияне.
Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Стоит заметить, что пожар на судне стал известен после сообщений об атаке беспилотников на Туапсинский округ России. Местные рассказали, что в регионе работала ПВО утром 2 ноября.
По данным Минобороны врага, системы ПВО якобы уничтожили 14 беспилотников над территорией Краснодарского края утром.
Где в России было громко в последнее время?
Напомним, что в ночь на 2 ноября военные и стратегические объекты России были под атакой дронов. По данным Минобороны врага, противовоздушная оборона якобы уничтожила или обезвредила 164 беспилотника во время обстрела.
В частности, дроны атаковали морской нефтяной терминал в Туапсе. В результате удара на глубоководных причалах "Роснефти" вспыхнул пожар.
Одно из попаданий было по центральной грузовой эстакаде, что является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами. Второе – по нефтеналивному пирсу.