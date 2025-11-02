У Росії спалахнула пожежа на судні в порту "Кавказ"

У неділю, 2 листопада, в російському порту "Кавказ" сталося загоряння буксира. Раніше у регіоні повідомляли про роботу систем ППО.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російську Південну транспортну прокуратуру.

Що росіяни кажуть про пожежу на судні?

Південна транспортна прокуратура організувала перевірку за фактом пожежі в порту "Кавказ" Краснодарського краю.

Сьогодні, 2 листопада 2025 року, в порту Кавказ сталося загоряння буксира,

– кажуть росіяни.

Новоросійська транспортна прокуратура проводить перевірку виконання законодавства про безпеку судноплавства. За її підсумками буде розглянуто питання про необхідність вжиття заходів реагування.

Варто зауважити, що пожежу на судні стало відомо після повідомлень про атаку безпілотників на Туапсинський округ Росії. Місцеві розповіли, що в регіоні працювала ППО зранку 2 листопада.

За даними Міноборони ворога, системи ППО нібито знищили 14 безпілотників над територією Краснодарського краю зранку.

Де в Росії було гучно останнім часом?