У Росії спалахнула пожежа на судні в порту "Кавказ"
- У порту "Кавказ" в Краснодарському краї Росії сталося загоряння буксира 2 листопада 2025 року.
- Пожежа сталася після повідомлень про атаку безпілотників на регіон, де працювала ППО.
У неділю, 2 листопада, в російському порту "Кавказ" сталося загоряння буксира. Раніше у регіоні повідомляли про роботу систем ППО.
Про це пише 24 Канал із посиланням на російську Південну транспортну прокуратуру.
Дивіться також Уражено глибоководний причал, виникла пожежа: у мережі показали момент удару по порту в Туапсе
Що росіяни кажуть про пожежу на судні?
Південна транспортна прокуратура організувала перевірку за фактом пожежі в порту "Кавказ" Краснодарського краю.
Сьогодні, 2 листопада 2025 року, в порту Кавказ сталося загоряння буксира,
– кажуть росіяни.
Новоросійська транспортна прокуратура проводить перевірку виконання законодавства про безпеку судноплавства. За її підсумками буде розглянуто питання про необхідність вжиття заходів реагування.
Варто зауважити, що пожежу на судні стало відомо після повідомлень про атаку безпілотників на Туапсинський округ Росії. Місцеві розповіли, що в регіоні працювала ППО зранку 2 листопада.
За даними Міноборони ворога, системи ППО нібито знищили 14 безпілотників над територією Краснодарського краю зранку.
Де в Росії було гучно останнім часом?
Нагадаємо, що в ніч проти 2 листопада військові та стратегічні об'єкти Росії були під атакою дронів. За даними Міноборони ворога, протиповітряна оборона нібито знищила або знешкодила 164 безпілотники під час обстрілу.
Зокрема, дрони атакували морський нафтовий термінал в Туапсе. Унаслідок удару на глибоководних причалах "Роснафти" спалахнула пожежа.
Одне з влучань було по центральній вантажній естакаді, що є основним вузлом перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими ємностями термінала та танкерами. Друге – по нафтоналивному пірсу.