Россия ночью 13 октября 2025 года нанесла мощный удар по Харькову. В результате этого есть разрушения в медучреждении.

Враг атаковал город управляемыми авиабомбами. Одна из них попала в больницу, об этом передает 24 Канал. К сожалению, в результате удара есть пострадавшие пациенты.

Какие последствия атаки по медучреждению в Харькове?

Россия атаковала Салтовский район Харькова. Там есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что из-за удара управляемыми авиабомбами есть попадание по территории медицинского учреждения. Там разрушено одно из хозяйственных сооружений, также повреждены автомобили.

Россия атаковала медучреждение в Харькове / Фото Анны Черненко

Из-за атаки пострадали 57 пациентов, из которых 51 человек получил острую реакцию на стресс.

Кроме этого, взрывной волной в одном из корпусов больницы выбиты окна и двери.

Что известно о последних атаках России на Харьков?