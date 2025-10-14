Росія вночі 13 жовтня 2025 року завдала потужного удару по Харкову. Внаслідок цього є руйнування у медзакладі.

Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Одна з них влучила в лікарню, про це передає 24 Канал. На жаль, внаслідок удару є постраждалі пацієнти.

Які наслідки атаки по медзакладу у Харкові?

Росія атакувала Салтівський район Харкова. Там є руйнування цивільної інфраструктури.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що через удар керованими авіабомбами є влучання по території медичного закладу. Там зруйновано одну з господарських споруд, також пошкоджені автомобілі.

Росія атакувала медзаклад у Харкові \ Фото Анни Черненко

Через атаку постраждали 57 пацієнтів, з яких 51 людина отримала гостру реакцію на стрес.

Окрім цього вибуховою хвилею в одному із корпусів лікарні вибиті вікна та двері.

Що відомо про останні атаки Росії на Харків?