13 октября, 10:43
Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины: под прицелом оказались 2 области
Российские оккупанты продолжают террор Украины. Под атакой врага оказалась энергетическая инфраструктура Черниговской и Донецкой областей.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Что известно об атаке по энергетической инфраструктуре Украины?
В Министерстве энергетики рассказали о ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 13 октября. Там сообщили о вражеской атаке по энергетической инфраструктуре двух регионов страны.
Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей,
– информировали там.
Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. Принимаются меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.