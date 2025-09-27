Враг сосредоточил внимание на логистике: Братчук сообщил последствия атаки на Одесскую область
- Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Одесской области беспилотниками, но большинство дронов удалось уничтожить.
- Оккупанты сосредоточились на логистической инфраструктуре, пытаясь создать хаос в Украине, но движение поездов восстановлено.
Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. Это произошло в ночь на 27 сентября 2025 года. Известно об ударах по железнодорожной инфраструктуре. Нанося такие атаки, враг выбрал новый элемент давления.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что российские беспилотники действительно атаковали железную дорогу в Одесской области. К счастью, большую часть дронов удалось уничтожить.
Как Россия атаковала железную дорогу в Одесской области?
Для противодействия вражеским дронам в Одесской области были привлечены мобильно-огневые группы военно-морских сил.
Враг сейчас пытается атаковать всю нашу территорию. Одесская область не является исключением, в частности железнодорожная инфраструктура. Сейчас движение поездов восстановлено, однако есть задержки как в Одессу, так и с,
– сказал Сергей Братчук.
Несмотря на все, важно, что не пострадали гражданские граждане и работники железной дороги.
Россия осуществляет атаки на Одесскую область почти каждый день. Ранее страдала энергетическая инфраструктура, но сейчас оккупанты нацелились еще и на логистику.
Это делается для того, чтобы остановить движение и погрузить страну в хаос. Я уверен, что врагу это не удастся. Есть опыт, есть масштабирование дронов-перехватчиков, которые работают по ударным беспилотникам России,
– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Оккупанты постоянно держат в напряжении украинскую систему противовоздушной обороны, запуская по несколько раз в день из разных регионов вражеские беспилотники.
Что известно о взрывах в Одесской области из-за российских атак?
В Одессе 4 сентября 2025 года вспыхнул масштабный пожар из-за российской атаки. Враг применил дроны, в результате чего загорелся склад. Пострадавших нет.
Российские беспилотники 7 сентября атаковали Одесскую область. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Там возникли серьезные пожары, к сожалению, пострадали люди.
В ночь на 20 сентября россияне атаковали склады фермерского хозяйства в Одесской области. Огонь, из-за пожара, который возник, повредил здание, где хранилась сельскохозяйственная техника. Пострадавших нет, однако есть финансовые убытки.