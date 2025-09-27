Ворог зосередив увагу на логістиці: Братчук повідомив наслідки атаки на Одещину
- Росія атакувала залізничну інфраструктуру Одещини безпілотниками, але більшість дронів вдалося знищити.
- Окупанти зосередилися на логістичній інфраструктурі, намагаючись створити хаос в Україні, але рух потягів відновлено.
Росіяни вкотре атакували Одеську область. Це сталось в ніч на 27 вересня 2025 року. Відомо про удари по залізничній інфраструктурі. Завдаючи таких атак, ворог вибрав новий елемент тиску.
Про це в етері 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що російські безпілотники дійсно атакували залізницю на Одещині. На щастя, більшу частину дронів вдалось знищити.
Дивіться також У Запоріжжі росіяни зруйнували супермаркет АТБ
Як Росія атакувала залізницю на Одещині?
Для протидії ворожим дронам на Одещині були залучені мобільно-вогневі групи військово-морських сил.
Ворог зараз намагається атакувати всю нашу територію. Одещина не є винятком, зокрема залізнична інфраструктура. Зараз рух потягів відновлено, однак є затримки як до Одеси, так і з,
– сказав Сергій Братчук.
Попри все, важливо, що не постраждали цивільні громадяни та працівники залізниці.
Росія здійснює атаки на Одеську область майже кожного дня. Раніше страждала енергетична інфраструктура, але зараз окупанти націлились ще й на логістику.
Це робиться для того, щоб зупинити рух та занурити країну у хаос. Я впевнений, що ворогу це не вдасться. Є досвід, є масштабування дронів-перехоплювачів, які працюють по ударних безпілотниках Росії,
– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".
Окупанти постійно тримають у напрузі українську систему протиповітряної оборони, запускаючи по кілька разів на день з різних регіонів ворожі безпілотники.
Що відомо про вибухи на Одещині через російські атаки?
В Одесі 4 вересня 2025 року спалахнула масштабна пожежа через російську атаку. Ворог застосував дрони, внаслідок чого загорівся склад. Постраждалих немає.
Російські безпілотники 7 вересня атакували Одещину. Було ушкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Там виникли серйозні пожежі, на жаль, постраждали люди.
У ніч на 20 вересня росіяни атакували склади фермерського господарства на Одещині. Вогонь, через пожежу, яка виникла, пошкодив будівлю, де зберігали сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає, проте є фінансові збитки.