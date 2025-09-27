Росіяни вкотре атакували Одеську область. Це сталось в ніч на 27 вересня 2025 року. Відомо про удари по залізничній інфраструктурі. Завдаючи таких атак, ворог вибрав новий елемент тиску.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що російські безпілотники дійсно атакували залізницю на Одещині. На щастя, більшу частину дронів вдалось знищити.

Як Росія атакувала залізницю на Одещині?

Для протидії ворожим дронам на Одещині були залучені мобільно-вогневі групи військово-морських сил.

Ворог зараз намагається атакувати всю нашу територію. Одещина не є винятком, зокрема залізнична інфраструктура. Зараз рух потягів відновлено, однак є затримки як до Одеси, так і з,

– сказав Сергій Братчук.

Попри все, важливо, що не постраждали цивільні громадяни та працівники залізниці.

Росія здійснює атаки на Одеську область майже кожного дня. Раніше страждала енергетична інфраструктура, але зараз окупанти націлились ще й на логістику.

Це робиться для того, щоб зупинити рух та занурити країну у хаос. Я впевнений, що ворогу це не вдасться. Є досвід, є масштабування дронів-перехоплювачів, які працюють по ударних безпілотниках Росії,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Окупанти постійно тримають у напрузі українську систему протиповітряної оборони, запускаючи по кілька разів на день з різних регіонів ворожі безпілотники.

Що відомо про вибухи на Одещині через російські атаки?