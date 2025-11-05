Россияне ударили по складам в Харьковской области: пострадали люди, среди них 10-летний ребенок
- Российский ударный беспилотник попал в складское здание в Богодухове Харьковской области, повредив также жилой дом и гараж.
- В результате атаки пострадали несколько человек, среди них – 10-летняя девочка, а на складе, где хранились зерновые культуры, вспыхнул пожар.
Россияне ударили ударным беспилотником по городу Богодухов Харьковской области, произошло попадание в складское здание. Также в результате удара поврежден жилой дом и здание гаража.
К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Синегубова.
Какие последствия российского удара?
По данным ОВА, произошло попадание БпЛА в складское здание в городе Богодухов. Кроме того, согласно обнародованной информации, в результате удара поврежден двухэтажный жилой дом и здание гаража.
Сначала сообщили, что из-за атаки пострадали 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летняя девочка. Они получили острую реакцию на стресс. Также 43-летний мужчина получил взрывную травму, его госпитализировали.
Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара возросло. За помощью к врачам обратился 18-летний парень. Олег Синжгубов уточнил, что медики диагностировали у него острую реакцию на стресс.
В результате попадания вражеского БпЛА в складское здание, где хранились зерновые культуры, вспыхнул пожар. На месте работают подразделения ГСЧС,
– говорится в сообщении.
Куда еще ударили россияне?
В Черниговском районе вражеский дрон попал в объект инфраструктуры на территории одной из общин. В нескольких населенных пунктах отсутствует свет после обстрела, но специалисты готовы ликвидировать последствия.
Прошлой ночью беспилотники российской армии ударили по Николаеву. Впоследствии враг применил КАБ. Воздушная тревога на тот момент продолжалась в нескольких регионах, но массированной атаки с воздуха не наблюдали.