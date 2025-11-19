Россия атаковала энергетиков и ТЭС ДТЭК на Днепропетровщине
- 19 ноября Россия атаковала Днепропетровскую область, ранив 5 энергетиков ДТЭК, один из которых в тяжелом состоянии.
- Также враг повредил оборудование на теплоэлектростанции ДТЭК, это уже пятая атака за последние два месяца.
19 ноября Россия атаковала Днепропетровскую область. Ранения получили энергетики.
Также под прицелом оказалась теплоэлектростанция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Смотрите также Во всех областях действуют отключения из-за массированной атаки: как будут выключать свет 19 ноября
Какие последствия атаки на ДТЭК?
В ДТЭК рассказали, что в результате атаки дронов были ранены 5 энергетиков.
Враг ударил по территории одного из подразделений ДТЭК. Пострадала бригада, которая именно находилась на объекте,
– рассказали там.
Один энергетик в тяжелом состоянии, другие получили контузии и осколочные ранения. Они получают необходимую медицинскую помощь.
А на атакованной теплоэлектростанции ДТЭК повреждено оборудование.
"Это уже пятая атака на ТЭС компании за последние два месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 210 раз", – рассказали энергетики.
Как на Днепропетровщине будут выключать свет?
Отключение света на территории Днепропетровской области 19 ноября охватит все очереди. Электроэнергии не будет одновременно в 2 – 4 подочереди.
В 10:44 появились обновленные графики. Они будут действовать все сутки.