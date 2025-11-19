Росія атакувала енергетиків та ТЕС ДТЕК на Дніпропетровщині
- 19 листопада Росія атакувала Дніпропетровщину, поранивши 5 енергетиків ДТЕК, один з яких у важкому стані.
- Також ворог пошкодив обладнання на теплоелектростанції ДТЕК, це вже п'ята атака за останні два місяці.
19 листопада Росія атакувала Дніпропетровщину. Поранення отримали енергетики.
Також під прицілом опинилася теплоелектростанція. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
Які наслідки атаки на ДТЕК?
️У ДТЕК розповіли, що унаслідок атаки дронів було поранено 5 енергетиків.
Ворог ударив по території одного з підрозділів ДТЕК. Постраждала бригада, яка саме перебувала на об'єкті,
– розповіли там.
Один енергетик у важкому стані, інші отримали контузії та уламкові поранення. Вони отримують необхідну медичну допомогу.
А на атакованій теплоелектростанції ДТЕК пошкоджено обладнання.
"Це вже п'ята атака на ТЕС компанії за останні два місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані понад 210 разів", – розповіли енергетики.
Як на Дніпропетровщині вимикатимуть світло?
Відключення світла на території Дніпропетровської області 19 листопада охопить усі черги. Електроенергії не буде одночасно у 2 – 4 підчерг.
О 10:44 з'явилися оновлені графіки. Вони діятимуть усю добу.