Почти 2600 горняков под землей: из-за атаки России обесточены шахты на Днепропетровщине

Россия 6 ноября обстреляла Днепропетровскую область. Вражеский удар обесточил шахты.

Тысячи горняков под землей, сейчас продолжается их подъем на поверхность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Что известно об атаке на Днепропетровскую область?

В Минэнерго сообщили, что из-за российской атаки обесточены 8 угольных шахт.

На момент инцидента под землей находились 2 595 горняков.

Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность,

– сообщили в Минэнерго.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

На обстрел отреагировала министр энергетики Светлана Гринчук. Она отметила, что "Россия продолжает энергетический террор" Украины.

"Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна – оставить украинцев без света и тепла зимой", – добавила она.

В Павлограде было громко