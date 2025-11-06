Майже 2600 гірників під землею: через атаку Росії знеструмлено шахти на Дніпропетровщині

Росія 6 листопада обстріляла Дніпропетровщину. Ворожий удар знеструмив шахти.

Тисячі гірників під землею, наразі триває їхній підйом на поверхню. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міненерго.

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину?

У Міненерго повідомили, що через російську атаку знеструмлено 8 вугільних шахт.

На момент інциденту під землею перебували 2 595 гірників.

Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню,

– повідомили у Міненерго.

За попередньою інформацією, минулося без загиблих та постраждалих.

На обстріл відреагувала міністр енергетики Світлана Гринчук. Вона зауважила, що "Росія продовжує енергетичний терор" України.

"Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку", – додала вона.

У Павлограді було гучно