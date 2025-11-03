Россия атаковала Сумщину: есть жертва и пострадавшие
Россия в ночь на 3 ноября атакует Украину ударными беспилотниками. Под прицелом оказалась Сумщина.
Есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Смотрите также Россия атакует Украину: в нескольких областях фиксируют "Шахеды", были пуски из МиГ-31К
Что известно об атаке на Сумскую область?
Россия ударила ударными беспилотниками по Тростянецкой общине.
"Россияне цинично попали в людей – прицельно, ночью, когда они спали", – заметил Олег Григоров.
По предварительным данным, погиб один человек.
Кроме того, из-под завалов спасатели деблокировали 3 человек, которые уже получают необходимую медицинскую помощь.
На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция.
Другие последствия атаки уточняются.
Атаки на Украину в ночь на 3 ноября
Поздно вечером 2 ноября несколько взрывов прогремели в Житомирской области. Россияне выпустили по региону 3 "Кинжала". О последствиях пока не сообщалось.
За несколько часов до этого на Харьковщину летели КАБы. В самом Харькове слышали взрывы. Как сообщили местные власти, под прицелом был Киевский и Индустриальный районы. О пострадавших не сообщалось.