Россия атаковала Сумщину: есть жертва и пострадавшие

Россия в ночь на 3 ноября атакует Украину ударными беспилотниками. Под прицелом оказалась Сумщина.

Есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Что известно об атаке на Сумскую область?

Россия ударила ударными беспилотниками по Тростянецкой общине.

"Россияне цинично попали в людей – прицельно, ночью, когда они спали", – заметил Олег Григоров.

По предварительным данным, погиб один человек.

Кроме того, из-под завалов спасатели деблокировали 3 человек, которые уже получают необходимую медицинскую помощь.

На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция.

Другие последствия атаки уточняются.

Атаки на Украину в ночь на 3 ноября