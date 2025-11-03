Укр Рус
24 Канал Головні новини Росія атакувала Сумщину: є жертва та постраждалі
3 листопада, 02:52
2

Росія атакувала Сумщину: є жертва та постраждалі

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія атакувала Сумщину ударними безпілотниками, в результаті чого загинула одна людина.
  • Рятувальники деблокували ще 3 постраждалих; пошуково-рятувальна операція триває.

Росія у ніч на 3 листопада атакує Україну ударними безпілотниками. Під прицілом опинилася Сумщина.

Є жертва та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Дивіться також Росія атакує Україну: в кількох областях фіксують "Шахеди", були пуски з МіГ-31К 

Що відомо про атаку на Сумщину?

Росія вдарила ударними безпілотниками по Тростянецькій громаді.

"Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали", – зауважив Олег Григоров.

За попередніми даними, загинула одна людина.

Окрім того, з-під завалів рятувальники деблокували 3 людей, які уже отримують необхідну медичну допомогу. 

На місці атаки продовжується пошуково-рятувальна операція. 

Інші наслідки атаки уточнюються.

Атаки на Україну у ніч на 3 листопада

  • Пізно увечері 2 листопада кілька вибухів пролунали у Житомирській області. Росіяни випустили по регіону 3 "Кинджали". Про наслідки наразі не повідомлялося.

  • За кілька годин до цього на Харківщину летіли КАБи. У самому Харкові чули вибухи. Як повідомила місце влада, під прицілом був Київський та Індустріальний райони. Про постраждалих не повідомлялося.