Росія атакувала Сумщину: є жертва та постраждалі
- Росія атакувала Сумщину ударними безпілотниками, в результаті чого загинула одна людина.
- Рятувальники деблокували ще 3 постраждалих; пошуково-рятувальна операція триває.
Росія у ніч на 3 листопада атакує Україну ударними безпілотниками. Під прицілом опинилася Сумщина.
Є жертва та постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Що відомо про атаку на Сумщину?
Росія вдарила ударними безпілотниками по Тростянецькій громаді.
"Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали", – зауважив Олег Григоров.
За попередніми даними, загинула одна людина.
Окрім того, з-під завалів рятувальники деблокували 3 людей, які уже отримують необхідну медичну допомогу.
На місці атаки продовжується пошуково-рятувальна операція.
Інші наслідки атаки уточнюються.
Атаки на Україну у ніч на 3 листопада
Пізно увечері 2 листопада кілька вибухів пролунали у Житомирській області. Росіяни випустили по регіону 3 "Кинджали". Про наслідки наразі не повідомлялося.
За кілька годин до цього на Харківщину летіли КАБи. У самому Харкові чули вибухи. Як повідомила місце влада, під прицілом був Київський та Індустріальний райони. Про постраждалих не повідомлялося.