Росія атакувала Сумщину: є жертва та постраждалі

Пізно увечері 2 листопада кілька вибухів пролунали у Житомирській області . Росіяни випустили по регіону 3 "Кинджали". Про наслідки наразі не повідомлялося.

За кілька годин до цього на Харківщину летіли КАБи. У самому Харкові чули вибухи. Як повідомила місце влада, під прицілом був Київський та Індустріальний райони. Про постраждалих не повідомлялося.