Ряд поездов задерживается: Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру
- Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру, обесточены 4 участка на Николаевщине и Кировоградщине, что повлекло задержки поездов.
- Укрзализныця сообщила о задержках поездов, в том числе на маршрутах Одесса-Днепр, Одесса-Кривой Рог, Одесса-Харьков, Киев-Одесса, Львов-Запорожье, Перемышль-Запорожье, Запорожье-Одесса, и Одесса-Краматорск.
Россия снова ударила по железнодорожной инфраструктуре. Укрзализныця сообщила о задержках некоторых поездов.
Четыре участка обесточены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Какие поезда задержатся из-за обстрела?
В ночь на 25 сентября Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру, обесточены 4 участка на Николаевщине и Кировоградщине. Пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры.
Какие поезда задержатся:
- №53/54 Одесса–Главная – Днепр–Главный (+5:09);
- №253/254 Одесса–Главная – Кривой Рог–Главный (+5:09);
- №7/8 Одесса–Главная – Харьков–Пас. (+4:47);
- №147/148 Киев–Пас. – Одесса–Главная (+2:01);
- №127/128 Львов – Запорожье–1 (+1:18);
- №31/32 Перемышль – Запорожье–1 (+1:17);
- №51/52 Запорожье–1 – Одесса–Главная (+1:10);
- №91/92 Одесса–Главная – Краматорск (+1:02).
Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса – Харьков сейчас находятся в укрытиях. Этим же путем чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса.
Укрзализныця направляет резервные тепловозы на все обесточенные участки. Последствия обстрелов уточняются.
Как Россия обстреливала железнодорожную инфраструктуру в последнее время?
Ночью 23 сентября российские военные атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области. Несколько поездов задерживались.
В результате российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области задерживались поезда.
В Укрзализныце заявили, что с июля 2025 года Россия сознательно уничтожает важнейшие узловые станции.