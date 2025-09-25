Низка поїздів затримується: Росія атакувала залізничну інфраструктуру
- Росія атакувала залізничну інфраструктуру, знеструмлено 4 дільниці на Миколаївщині та Кіровоградщині, що спричинило затримки потягів.
- Укрзалізниця повідомила про затримки потягів, зокрема на маршрутах Одеса – Дніпро, Одеса – Кривий Ріг, Одеса – Харків, Київ – Одеса, Львів – Запоріжжя, Перемишль – Запоріжжя, Запоріжжя – Одеса, і Одеса – Краматорськ.
Росія знову вдарила по залізничній інфраструктурі. Укрзалізниця сповістила про затримки деяких потягів.
Чотири дільниці знеструмлено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які потяги затримаються через обстріл?
В ніч на 25 вересня Росія атакувала залізничну інфраструктуру, знеструмлено 4 дільниці на Миколаївщині та Кіровоградщині. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури.
Які потяги затримаються:
- №53/54 Одеса-Головна – Дніпро-Головний (+5:09);
- №253/254 Одеса-Головна – Кривий Ріг-Головний (+5:09);
- №7/8 Одеса-Головна – Харків-Пас. (+4:47);
- №147/148 Київ-Пас. – Одеса-Головна (+2:01);
- №127/128 Львів – Запоріжжя-1 (+1:18);
- №31/32 Перемишль – Запоріжжя – 1 (+1:17);
- №51/52 Запоріжжя-1 – Одеса-Головна (+1:10);
- №91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:02).
Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса – Харків наразі перебувають в укриттях. Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса.
Укрзалізниця направляє резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці. Наслідки обстрілів уточнюються.
Як Росія обстрілювала залізничну інфраструктуру останнім часом?
Уночі 23 вересня російські військові атакували об'єкт залізничної інфраструктури в Кіровоградській області. Кілька потягів затримувалися.
Внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури у Полтавській області затримувалися поїзди.
В Укрзалізниці заявили, що з липня 2025 року Росія свідомо знищує найважливіші вузлові станції.