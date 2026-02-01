"На нас летит "энергетическое перемирие": уменьшились ли обстрелы Херсона в конце января

Россия продолжает обстреливать Херсон. Оккупанты применяют для атак все возможные виды вооружения. В частности, дроны, артиллерию.

Журналистка Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что россияне активно начинают обстрел из РСЗО рано утром. Враг продолжает с интервалом примерно час – два.

"В Херсоне глобально ничего не меняется относительно обстрелов. Среди местных можно даже услышать очень горькие шутки о том, что "это на нас энергетическое перемирие летит". То есть ничего не изменилось с так называемым "энергетическим перемирием", – подчеркнула она.

Что происходит в Херсоне?

Евгения Вирлич отметила, что российские захватчики осуществляют очень мощные обстрелы. Они приводят к тому, что не ходит электротранспорт, исчезает свет, вода.

На прошлой неделе были небольшие коллапсы. Исчезновение света и воды – это все-таки коллапс. Назвать его небольшим довольно трудно. Но на фоне того, что иногда случается в городе, это были небольшие коллапсы, когда исчезала вода и свет в городе,

– сказала она.

Россияне били с FPV-дронов. В частности, был ужасный обстрел автобуса, который вез гражданских людей из одного микрорайона в другой. Погиб водитель – 48-летний мужчина. Также россияне атаковали Херсонский государственный университет.

Если проанализировать районы, в которых происходили атаки, то можно сделать вывод, что безопасных мест в Херсоне нет. Вражеские FPV-дроны долетают много куда.

К счастью, около 80% дронов наши военные сбивают. Об этом говорила областная администрация. Это на самом деле очень большой показатель. Но по количеству того, как россияне вредят Херсону с FPV-дронов, из артиллерии, можно только представить, какое количество они направляют,

– подчеркнула журналистка.

В Херсоне очень ощутимое похолодание. Хотя по температуре оно немножко теплее, чем в Киеве, например, но от этого не становится легче. Потому что это прифронтовой город. Поэтому стало намного тяжелее.

Сейчас из-за обстрелов в Херсоне уже несколько дней не ходит электротранспорт. Весь остальной транспорт работает. Но в тех условиях, в которых это происходит – это просто ужасно. Достаточно вспомнить этот инцидент с автобусом 30 января, когда россияне просто обстреляли гражданских,

– добавила Вирлич.

Ситуация в Херсоне: последние новости