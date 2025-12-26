Там и Запорожье недалеко, – эксперт спрогнозировал последствия потери Гуляйполя
- Потеря Гуляйполя может существенно осложнить ситуацию с безопасностью для Запорожья, открыв новые направления для наступления врага.
- Российские войска усилили давление на нескольких участках запорожского направления, используя артиллерию для расширения зоны поражения вокруг прифронтовых городов.
Ситуация на запорожском направлении постепенно усложняется, а интенсивность обстрелов свидетельствует об изменении приоритетов противника. Отдельные населенные пункты все чаще появляются в сводках, хотя еще недавно оставались вне фокуса внимания.
Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала объяснил, почему события на этом участке фронта могут иметь значительно более широкие последствия. Он отметил, что потеря одного из ключевых пунктов способна резко изменить ситуацию с безопасностью для большого прифронтового города.
Какие риски для Запорожья создает давление на Гуляйполе?
События на запорожском направлении все четче указывают на изменение тактики врага. Российские войска усилили давление сразу на нескольких участках, используя артиллерию и пытаясь расширить зону поражения вокруг прифронтовых городов. Зафиксированные обстрелы свидетельствуют, что противник уже действует в пределах досягаемости тяжелых систем.
То, что сейчас город активно обстреливается, – это факт. Дальность позволяет бить и ствольной, и реактивной артиллерией,
– объяснил Попович.
Он обратил внимание, что ключевым элементом этого участка остается не только непосредственная близость к Запорожью, но и направление, которое может открыть врагу новые возможности для наступления. Именно там, по его оценке, развитие событий выглядит наиболее угрожающе.
Если Гуляйполе упадет, дальше враг будет продвигаться с другого направления, и ситуация в Запорожье существенно осложнится,
– отметил обозреватель.
По словам Поповича, после этого логическим продолжением для противника станет давление в сторону Орехова, что сокращает дистанцию до областного центра. Он подчеркнул, что именно этот сценарий сейчас выглядит для врага перспективным, даже с учетом сложных боев и потерь на других участках фронта.
